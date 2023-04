Spring Attitude Festival 2023, Verdena, Meg e Moderat tra i primi nomi

Ma non è tutto. D’altronde, lo Spring Attitude è sempre stato noto per la sua line up molto popolata, e quest’anno non sembra assolutamente essere da meno. Gli Studi di Cinecittà si preparano allora a ospitare l’esibizione di HVOB - Her Voice Over Boys -, il duo elettronico fondato da Anna Müller e Paul Wallner, e lanciato dal famoso producer Oliver Koletzki. Grande attesa anche per il live di Meg, che si esibirà dopo il successo del suo ultimo album Vesuvia. E così pure per Tutti Fenomeni, che si esibirà a Roma per l’unica data estiva del suo Antidoto alla morte tour, durante il quale presenterà i brani dell’ultimo album Privilegio raro insieme a quelli di Merce Funebre.

Undici nomi confermati, quindi, se consideriamo anche quello dei Fuera, il gruppo italiano che sa combinare alla perfezione cantautorato, elettronica, jazz e influenze partenopee. Lo Spring Attitude Festival 2023, quindi, si prospetta un evento incredibile, soprattutto considerando che l’organizzazione annuncerà i nuovi ospiti nelle prossime settimane. Ma se l’inizio è questo, è abbastanza certo che l’evento potrebbe addirittura superare l’apprezzamento ottenuto lo scorso anno.