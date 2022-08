Moderat, illuminano il cammino del mondo giorno per giorno

approfondimento

LNDFK, Kuni è l'arte senza confini che nasce nel futuro ma vive l'oggi

Partiamo dalla vostra partecipazione al Viva!: avete portato cinquemila persone a Locorotondo.

E’ facile se Sascha balla, Sebastian suona l’arpa e Gernot è nudo (ridono, ndr). E in più urliamo ma non diciamo nulla. Abbiamo portato le nuove canzoni, le vecchie e molti visual. Siamo felici di essere in Italia!

Il singolo More Love è ispirato alla Venere del Botticelli: quanto l’arte ispira la vostra musica?

Per noi la creatività è viaggiare, è quella curiosità che porta a scoprire l’arte. In particolare in questa fase della vita perché l’album More D4ta nasce durante la pandemi e non potendo muoverci abbiamo rivisto quello che ci sta intorno. In pratica prima viaggiavamo, ora abbiamo riscoperto molti luoghi di Berlino. E’ bello riscoprire il valore della vita locale senza far volare un deejay da una parte all’altra del mondo.

Breathe the life into the trees sembra un messaggio ecologista: secondo voi stiamo facendo abbastanza per salvare il pianeta o siamo ancora alle parole?

Non necessariamente il verso che hai citato è relativo al pianeta e all’ecologia, si ispira a questa donna che balla da sola e ha smarrito il senso del tempo; la natura è un elemento presente ma non importante nel pezzo. Scriviamo più volte le frasi che poi si amalgano, sfumano e perdono senso il concreto dando spazio alla libera interpretazione.

She keeps on dancing by the fire The lost you love: questa donna cosa ha perso? E ballare intorno al fuoco è un esorcismo al passato oppure è una festa?

Sai noi veniamo dalla techno ed è normale frequentare un mondo genderless. La donna che danza trasmette un senso di sicurezza in un pezzo inclusivo. In altri generi la donna che balla manda messaggi diversi e nella scrittura abbiamo pensato a nostra moglie, a una donna osservata.

In More d4ta per la prima volta, secondo me, la vostra musica è anche divertimento: è cambiato qualcosa nel rapporto di tre vecchi amici?

In realtà nessuno ci ha detto che siamo più divertenti, sei il primo. Per altro abbiamo ricevuto tanti commenti legati al fatto che è percepito come un album più scuro e cupo, fatto in periodo pandemico