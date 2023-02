I Verdena in versione santoni nel videoclip di Crystal Ball

È stato pubblicato il video musicale del secondo estratto del disco "Volevo magia", che anticipa l'imminente tour europeo della band e l'ultima data italiana indoor (che si terrà a Roma il prossimo 31 marzo). In questo videoclip vengono descritti gli inquietanti riti di una setta immaginaria, con il trio bergamasco in versione guru. Il video è scritto e diretto da Roberto Saku Cinardi

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato pubblicato il videoclip di Crystal Ball, il secondo estratto del disco dei Verdena intitolato Volevo magia. Il video musicale anticipa l'imminente tour europeo del trio bergamasco, oltre all'ultima data italiana indoor (che si terrà a Roma il prossimo 31 marzo). Nel videoclip di Cristal Ball vengono descritti gli inquietanti riti di una setta immaginaria, con i membri della band in versione guru.



“Visto il lento svolgersi della carriera dei Verdena, quando il trio bergamasco pubblica un disco c’è una certa necessità diffusa di godere di tutto ciò che la band farà in quella piccola parentesi di attività prima della fuga nel loro oblio bergamasco”, scrive in queste ore Rolling Stone.

Non è quindi da meno questo videoclip, che potete guardare in fondo a questo articolo.



Scritto e diretto da Roberto Saku Cinardi, il videoclip di Crystal Ball arriva dopo pochi mesi da quello di Chaise Longue.



Il videoclip

approfondimento Verdena in concerto, tra ritorno del pogo e resurrezione del punk Crystal Ball è il secondo estratto da Volevo magia, il settimo album in studio della band targata Bergamo. Sempre la rivista musicale Rolling Stone giudica il disco in questa maniera: “Il miglior disco italiano pubblicato nel 2022”. Senza se e senza ma, come si suol dire…

Crystal Ball è un bel gioiellino, con “batterie possenti e chitarre sferzanti, in pieno stile Verdena”.



Nel videoclip i Verdena interpretano tre santoni a capo di una setta spirituale immaginaria.

“Musica e testo si prestano a diverse interpretazioni, sanno essere evocativi senza risultare mai espliciti o banali”, spiega il regista del videoclip, Roberto Saku Cinardi. “Quando ho ascoltato Crystal Ball per la prima volta, ho sentito nelle parole di Alberto qualcosa di folle e inquietante: come fossero le frasi sconnesse di un motivatore o un santone. E poi delle atmosfere lisergiche, ma anche tanta ironia. Per questo, e anche perché è un argomento che mi affascina tantissimo, ho pensato di mettere in scena una sorta di mockumentary che ci mostra una setta fittizia guidata da tre leader depravati e truffaldini, tanto inquietante quanto ridicola nei suoi rituali”.



Giusto per darvi un assaggio delle frasi sconnesse di cui parla Cinardi, riportiamo di seguito l'attacco della canzone: “L’estro / puoi, sei super / t’assisterei in mille gare / soffiare”.



Il mitico gioco anni Ottanta messo a titolo e cantato approfondimento I Verdena tornano con il nuovo singolo "Chaise Longue" Le parole “Soffiami tu in un Crystal Ball” si ricollegano chiaramente al gioco nato negli scorsi decenni in Italia e ancora molto attuale, il Crystal ball appunto (il gioco si scrive con la b minuscola di "ball"), dotato di una cannula in cui soffiare per creare dei palloni morbidissimi (e che non si attaccano, come citava il leggendario spot pubblicitario).

Crystal ball è nato dall'idea del dottor Claudio Pasini, un chimico della Brianza, e del suo socio Carlo Alberto Colombo. Nel 1947 è stato commercializzato con il nome di Le bolle fatate ma non riscosse successo, tanto da essere ritirato dal commercio. Vent'anni dopo Pasini ha fondato la sua azienda a a Burago di Molgora, che dal 1993 si chiama Pasini Laboratorio Chimico, e nel 1968 ha ripreso a commercializzare la pasta gommosa colorata con cui creare palloni soffiando in un apposito cannello. Il boom è poi arrivato negli anni Ottanta, quando il prodotto ha iniziato a essere distribuito da Giochi Preziosi. Parliamo di un gioco venduto in milioni di esemplari.

Il tour dei Verdena approfondimento I Verdena annunciano il ritorno: tour e nuovo disco I Verdena saranno in tour in Europa nell’ultima settimana di aprile 2023. L’ultima data italiana indoor si terrà invece il 31 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, prima di partire per un nuovo tour estivo che incomincerà a fine maggio.



Di seguito trovate il videoclip di Crystal Ball dei Verdena.