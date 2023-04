La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze

Buone – anzi, ottime – notizie per i fan di Eros Ramazzotti . Questa sera, martedì 4 aprile , il cantante romano salirà sul palco del Mandela Forum di Firenze per la nuova tappa del Battito Infinito World Tour . A partire dallo scorso ottobre, infatti, Ramazzotti ha cominciato a girare il mondo, portando la sua musica in città oltreoceano come Los Angeles e New York . E dopo aver toccato alcune città europee, ora il tour lo vede tornare in Italia. E così, dopo il Mediolanum Forum di Milano e il Pala Alpitour di Torino, stasera sarà Firenze ad accogliere con calore il cantante romano, che si esibirà per la prima volta dopo essere diventato nonno di Cesare Augusto .

Eros Ramazzotti al Mandela Forum di Firenze

Dopo aver girato il mondo, Eros Ramazzotti torna in Italia per la nuova tappa del Battito Infinito World Tour. Questa sera, alle ore 21:00, il cantante romano salirà sul palco del Mandela Forum di Firenze per regalare al suo pubblico un concerto della durata di quasi 2 ore, che celebrerà i suoi 30 anni di carriera nella musica. Un’occasione unica per riascoltare alcuni dei successi più noti dell’artista, come Più bella cosa, Un'emozione per sempre e Stella gemella. Non a caso, i fan fiorentini di Ramazzotti sono in trepidante attesa già da un po’, ma finalmente il momento del concerto è arrivato. Tra poche ore, infatti, il Mandela Forum comincerà a scaldare i motori per un evento che si prospetta essere davvero indimenticabile.