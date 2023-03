Nek e Renga, il video della canzone "L'infinito più o meno"

Il sodalizio artistico tra Francesco Renga e Filippo Neviani , in arte Nek, continua. I due hanno iniziato a collaborare alcuni anni fa e i risultati sono stati talmente importanti e graditi ai fan che quello che avrebbe dovuto essere un progetto one shot è diventato qualcosa di più importante e duraturo . Lo dimostrano i tanti concerti già fatti, quelli ancora da realizzare, compresa una data nel suggestivo palcoscenico dell’Arena di Verona , e un nuovo tour tutto da vivere. I due sono anche usciti di recente con una nuova canzone, L’infinito più o meno ma, soprattutto, con il videoclip della stessa, che è stato presentato contestualmente alle nuove date del tour estivo della coppia.

Il videoclip di L’infinito più o meno

Scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, L’infinito più o meno è il singolo che anticipa l’uscita dell’album di Nek e Francesco Renga, che dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane. Per il videoclip, invece, il duo ha scelto di farsi dirigere da Marc Lucas & Igor Grbesic, che hanno firmato il progetto per Damn Film. Il videoclip ripercorre il tema portante della canzone, ossia l’analisi della paternità in tutte le sue sfaccettature. Entrambi sono padri e conoscono le vicissitudini e le difficoltà di questo ruolo e anche per questo che il videoclip offre una visione nuova e diversa dei due, più intimistica e lontana dal clamore mediatico. I cantanti assumono le sembianze degli uomini, in un tuffo realistico nella paternità che quasi li spoglia della maschera della fama e li fa tornare a essere semplicemente Francesco e Filippo, padri di famiglia amorevoli e attenti alle esigenze dei loro figli.