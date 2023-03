Francesco Renga e Nek annuciano L'Infinito più o meno dal 10 marzo

Il brano in arrivo affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature. E intanto cresce l'attesa per il tour

In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – Milano, per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni! Inoltre, Francesco Renga e Nek saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane:



02 luglio - Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - ROMA

07 settembre - Piazza della Loggia - BRESCIA

11 ottobre - Teatro Augusteo - NAPOLI

12 ottobre - Teatro Team - BARI

16 ottobre - Europauditorium - BOLOGNA

19 ottobre - Teatro Verdi - FIRENZE

21 ottobre - Teatro Colosseo - TORINO



Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è L'Infinito più o meno (Epic/Sony Music), il nuovo singolo Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale dal 10 marzo.



“Tu mi hai indicato stelle con la mano

Come se fosse una strada che non conoscevo

La notta vista da un treno, un terremoto leggero

Così forte che tremo ma che lo amo se con te”



Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 1° marzo, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’Insieme Tour di Francesco Renga a Milano (Teatro Arcimboldi - 1° ottobre 2023), a Brescia (Teatro Dis_Play - 7 ottobre 2023) e a Roma (Teatro Brancaccio - 9 ottobre 2023) restano validi per i concerti di Renga Nek nelle città corrispondenti. I nuovi posti verranno riassegnati una settimana prima dell’Evento, tenendo conto del valore economico dei biglietti precedentemente acquistati. Chi non potesse partecipare, può procedere con la richiesta di rimborso tramite il circuito di vendita dei biglietti entro l'1 aprile.



I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’Insieme Tour di Francesco Renga per le date di Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Torino restano validi per i concerti di Renga Nek nelle stesse date e nelle stesse città.



RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MILANO) è realizzato in collaborazione con Showbees.