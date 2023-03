Festival di Sanremo 2024, Amadeus sta già lavorando alla scenografia

Spettacolo

Il capitolo Elodie è composto da una serie di look total black graffianti, seducenti e da capogiro. Nessuno si aspettava di meno dalla cantante che si distingue tra le connazionali per uno stile più simile a quello di colleghe estere come Dua Lipa (non a caso, le due condividono lo stylist: Lorenzo Posocco). Splendido il look per la serata finale, un long dress Atelier Versace dal design sinuoso in velluto e pizzo corredato da un beauty look gothic-chic di gran tendenza in questa stagione