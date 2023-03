Paola & Chiara annunciano la data zero, il 5 maggio a Trezzo sull'Adda

Prende forma il calendario del tour delle sorelle Iezzi. Sold-out una delle due date di Milano Condividi

Dopo essere tornate di gran carriera alla ribalta con Furore nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Paola & Chiara hanno annunciato le prime date del loro tour che, a partire dal prossimo maggio, le vedrà impegnate in tutto il Paese per promuovere il nuovo lavoro discografico. Attese e acclamate dal pubblico per tanti anni, le due sorelle hanno portato sul palco del teatro Ariston una canzone dal ritmo vivace, quasi un tormentone estivo fuori stagione, che ha raccolto tantissimi apprezzamenti. A oltre un mese dalla fine della kermesse, Furore è una delle canzoni maggiormente apprezzate dal pubblico, ballata nei locali e utilizzata come base per numerosi stacchetti social. Non stupisce che l'evento di Milano, in uno dei locali più noti, sia andato sold-out in poche settimane, nonostante manchi oltre un mese al concerto.

La data zero per Paola & Chiara approfondimento Paola & Chiara, Furore è disco d’oro La data zero di Paola & Chiara è stata fissata al 5 maggio presso il Live Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Il primo concerto del tour delle due sorelle era inizialmente previsto a Roma, il 27 aprile, all’Atlantico ma successivamente l’organizzazione ha comunicato che quella data era stata modificata e che il concerto sarebbe stato recuperato con due nuove date il 19 e il 20 maggio, sempre a Roma, ma al teatro Conciliazione. Non sono state fornite maggiori indicazioni da parte dell’organizzazione del tour di Paola & Chiara, che quindi partiranno con il primo tour dopo tanti anni da Trezzo sull’Adda, per poi suonare a Milano il 13 e il 14 maggio. Come detto, la prima data è andata sold-out molto rapidamente mentre per la seconda, nonostante siano pochi, sono ancora disponibili alcuni biglietti. Per il momento non sono state comunicate nuove date del tour ma non è escluso che, dopo aver rilasciato la data zero, Paola & Chiara rendano noto il calendario completo primaverile ed estivo.

Paola e Chiara al Festival di Sanremo 2023: ecco come sono oggi. FOTO Tra i nomi dei big del Festival di Sanremo 2023 spicca anche il duo Paola e Chiara. Le due cantanti e sorelle erano state sostenute nei mesi scorsi dall'affetto dei fan, che le avevano riviste insieme anche in occasione dei concerti a San Siro di Max Pezzali. Un "amarcord" che aveva fatto sognare i fan, e che evidentemente ha convinto Amadeus a richiamarle al Festival di Sanremo, lo stesso luogo che le aveva rese celebri nel 1997. Ecco come sono oggi Paola e Chiara Iezzi Paola e Chiara sono state elencate tra i big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo Le due cantanti torneranno così al Festival a 26 anni di distanza dalla loro partecipazione nel 1997, quando vinsero nella categoria Nuove Proposte con Amici come prima Le due sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi (rispettivamente la mora e la bionda) esordiscono nel mondo della musica come coriste degli 883, a metà anni '90

La reunion di Paola & Chiara La separazione artistica di Paola & Chiara è avvenuta nel 2013 e non è mai stato reso noto il motivo. Da tempo le due non erano più sulla cresta dell'onda in quel periodo e negli ultimi dieci anni non sono mancate le interviste nelle quali le due hanno fornito informazioni, spesso confuse e contraddittorie, sui motivi della separazione. Il vero riavvicinamento artistico è avvenuto circa un anno fa dopo alcuni tentativi e Furore ha rappresentato la molla per il rilancio di uno dei duetti musicali più famosi in Italia nei primi anni Duemila.