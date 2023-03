Lizzo conquista Milano con uno show pieno d'amore e colori

Lizzo ha regalato uno spettacolo spensierato ma anche denso di messaggi: dalla body positivity all'accettazione di sé stessi passando per l'importanza di credere in noi

Soltanto assistendo a un concerto di Lizzo è possibile comprenderne a pieno il successo che l’ha resa una delle artiste più amate, influenti e premiate al mondo degli ultimi anni. Giovedì 2 marzo la cantante ha portato il suo tour in Italia facendo tappa al Mediolanum Forum di Milano che per l'occasione si è presentato gremito ed entusiasta.

L'artista ha aperto la serata con The Sign per poi passare al recente brano 2 Be Loved (Am I Ready) con cui ha introdotto il corpo di ballo, rigorosamente tutto al femminile, come anche le musiciste. La serata è poi volata via sulle note di Soulmate: “’Cause I'm my own soulmate / I know how to love me / I know that I'm always gonna hold me down”. A seguire Phone, Grrls, Boys, Tempo e Rumors, quest’ultimo in duetto con Cardi B, presente sullo schermo.

Per ben due ore Lizzo ha trasportato il pubblico oltreoceano regalando uno show inclusivo, colorato, ben costruito e divertente. Nel corso della serata la cantante ha condiviso messaggi importanti come l'accettazione di sé stessi e la body positivity.

Il concerto è continuato con i brani Scuse Me e Fitness, quest’ultimo introdotto dalla scritta ‘My body is beautiful’ e Naked, terminato con la cantante che ha sottolineato ‘My body, my choice’. Spazio poi a Jerome, Break Up Twice e alla cover Doo Wop (That Thing) di Lauryn Hill, non sono mancati scambi divertenti con i fan, come ad esempio il momento in cui il pubblico ha cantato a squarciagola Sei bellissima di Loredana Bertè.

L’esibizione più emozionante della serata è stata sicuramente quella sulle note del brano Special, un invito a ricordarci quanto ognuno di noi sia importante: “In case nobody told you today / You're special / In case nobody made you believe / You're special”.

Dopo la cover di I’m Every Woman, Lizzo ha proposto Like a girl e Birthday girl per poi annunciare Everybody’s gay: “Questo non era previsto, ma voglio dire che questa è per tutti coloro che si sono sentiti emarginati o abbattuti, la vostra identità ha valore, siete speciali, io sono nera, robusta e mi amo!”.