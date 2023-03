Chi è Bree Runway che apre il concerto di Lizzo a Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



L'appuntamento è al Forum di Assago di Milano questa sera, giovedì 2 marzo. In apertura dell'atteso concerto di Lizzo ci sarà l'opening act della rapper inglese Bree Runway che ha appena pubblicato l'EP Woah, What a Blur. Al suo attivo le collaborazioni con artisti come Stormzy e Lady Gaga e in una recente intervista a Rolling Stone Uk, che le ha dedicato la copertina, ha annunciato la futura collaborazione nel suo prossimo progetto con Khalid.