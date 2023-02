I Simpson, la prima immagine di Lizzo in formato cartoon

I due personaggi di Lizzo

approfondimento

I Simpson sono stati rinnovati fino al 2025, più di 800 episodi

In onda a maggio, Homer's Adventure Through the Windshield Glass è un po' una novità per la commedia animata della Fox. L'intero episodio si svolge nei pochi secondi in cui Homer vola attraverso il parabrezza della sua auto, a seguito di un incidente. "Avevamo questa idea da molto tempo: ci è sempre sembrato un sogno irrealizzabile, poi abbiamo trovato un modo per tradurla in realtà" ha spiegato il produttore esecutivo Tim Long. La domanda, a quel punto, era solo una: con chi parlerà Homer in quel momento? Cosa gli passerà per la testa? All’improvviso, l’intuizione: essendo la macchina piena di giocattoli, perché non farlo parlare con una bambola? Per la precisione, una bambola elfica, che prenderà vita e diventerà il suo spirito guida: quella bambola avrà la voce di Lizzo, e sarà un po’ la sua versione elfica.

Ma Lizzo è una grande fan dei Simpson, tanto da essersi persino travestita da Marge ad Halloween 2022. Così, i produttori hanno deciso di omaggiarla con un personaggio. Tim Long ha scritto il testo della canzone che canterà, Bret McKenzie dei Flight of the Conchords si è occupata della musica. La canzone si intitola It Was Marge, Bitch, dove per “bitch” si intende Homer.