Lizzo, è uscito il videoclip della canzone Special

Supereroina consapevole di se stessa: così si presenta la cantante nel videoclip del nuovo brano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Successo stratosferico e acclamazione mondiale per Lizzo, dopo la pubblicazione del videoclip della sua canzone Special, che in poche settimane ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Il senso della canzone è molto profondo, come spiegato dalla stessa cantante in diverse occasioni. Con questo brano, infatti, Lizzo intende rassicurare tutti e infondere consapevolezza in ogni persona che si sente sbagliata o diversa, spiegando che tutti, in un modo o nell’altro sono speciali a modo loro, anche se feriti nel profondo. Ancora una volta, Lizzo ha rilasciato un brano dal forte senso simbolico che ha conquistato il cuore dei suoi fan, come dimostrano gli straordinari risultati fin qui raggiunti. Ora che è stato rilasciato anche il video, non è escluso che la canzone abbia una nuova spinta per macinare ancora più successo.

Il videoclip di Special approfondimento Grammy 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO Lizzo, che ha fatto del suo corpo l’arma per abbattere pregiudizi e preconcetti, nel nuovo videoclip si presenta come una supereroina. Indossata la tuta, il mantello e la mascherina per camuffare l’identità, Lizzo è pronta a svelare al mondo quali siano i suoi superpoteri finora tenuti nascosti. E così, grazie Special, si scopre che Lizzo ha dei superpoteri… Comuni. Infatti, ciò che rende Lizzo una supereroina è essere se stessa, con tutte le sue migliori qualità che la fanno amare e apprezzare da tutti. Ed è quando riusciamo a far esaltare al massimo le nostre qualità che dimostriamo di essere dei supereroi, diventando automaticamente speciali per gli altri ma, soprattutto, per noi stessi. È questo il messaggio che Lizzo vuol mandare a chiunque ascolti questa canzone e veda il video di Special. Un messaggio importantissimo, soprattutto in questo momento storico in cui tante persone, soprattutto giovani, sono fragili davanti al mondo che cambia e che corre sempre più veloce.

Chi è Lizzo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Lizzo è una delle voci più interessanti e apprezzate dell’universo musicale mondiale, come dimostrano anche i numerosi riconoscimenti ottenuti, a partire dai 3 Grammy vinti e dalle nomination ricevute in 6 diverse categorie. Il successo di Lizzo è importante anche nel nostro Paese, come dimostra il fatto che About Damn Time è risultato ufficialmente il brano più ascoltato nelle radio in Italia nel 2022. Un risultato condiviso anche con altri Paesi, segno che la voce di Lizzo sia una delle migliori di questo particolare periodo storico. Un successo raggiunto non da giovanissima e che forse, anche per questo, assume straordinaria importanza per Lizzo.