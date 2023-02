Rosa Chemical torna sul bacio con Fedez a Sanremo

Rosa Chemical non ha mai rifiutato il ruolo di artista divisivo , per questo ha deciso di continuare a parlare della sua esperienza sanremese a Le Iene dove ha avuto modo di monologare per qualche minuto, guardando dritto nella telecamera, e chiarire meglio il senso del suo comportamento sul palco, più importante della gara canora stessa. Il cantante ha esordito dicendo che per lui la musica è sempre stata un mezzo e non un fine e che il palco dell'Ariston era per lui il posto da cui far partire un messaggio sull'amore e sulle relazioni che possono essere molto diverse da quelle tradizionali , senza tuttavia escluderle. Chemical a Sanremo ha proposto un amore con meno divieti e a Le Iene ha a parlato dell'esistenza di forme di amore che tengono conto dei desideri di ciascuno e nelle quali non sono messi in discussione sentimenti e fiducia. “Se vi dicessi che due donne o due uomini si possono amare allo stesso modo in cui si amano un uomo e una donna?”, questa una delle tante domande che il cantante pone al pubblico precisando il fatto che nessuno deve sentirsi sbagliato per quello che desidera da una relazione o che vuole sperimentare fuori da essa.

Rosa Chemical è tornato sull’argomento della sera, e anche della mattina post festivaliera. Il bacio che ha dato a Fedez durante la sua esibizione alla finale del Festival di Sanremo. Ospite di RTL 102.5 , Rosa non ha avuto molti dubbi su cosa dire: “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo. Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio

La libertà e il bacio con Fedez

Riportando il discorso su Sanremo, Rosa Chemical, pur non paragonandosi a chi lo ha preceduto - e qui cita Patty Pravo, Renato Zero e Achille Lauro - precisa che i suoi tatuaggi, il suo make-up e le sue unghie smaltate abbiano comunque scandalizzato il Festival, così come i suoi comportamenti, non ultimo il bacio dato a Fedez, definito “un bacio fra due amici”, qualcosa di cui i due avevano discusso in anticipo ma in maniera scherzosa e che si è concretizzato durante la diretta cogliendo comunque, il marito di Chiara Ferragni alla sprovvista. Chemical sottolinea l'autenticità del momento facendo notare come la genuinità dell'imbarazzo dell'amico sia stato un momento “bello, divertente, vero”. Il consenso, il tradimento (di un uomo sposato davanti a sua moglie), per Rosa Chemical è una deriva folle di un gesto che deve essere interpretato per quello che è.

Il nocciolo di tutto il discorso è, dunque, la libertà degli individui in fatto di amore e relazioni che se fosse reale, precisa il cantante, non avrebbe dato origine alle polemiche. E conclude “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che in realtà tutta questa libertà non c'è almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.