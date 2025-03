Mumford & Sons, tre concerti in Italia per la band britannica: le date

È giubilo per i fan italiani di uno dei nomi più iconici dell’indie folk: i mitici Mumford & Sons hanno annunciato tre imperdibili date in Italia del loro tour 2025.

L’uscita di Rushmere, prevista per il 28 marzo 2025 sotto le etichette Island Records e Glassnote Records, rappresenta un momento importante per il gruppo britannico.

Dal 18 marzo, partirà la prevendita esclusiva per gli iscritti alla community Agora. Dal 19 marzo, ci sarà l’apertura della prevendita per gli utenti registrati a Comcerto Family e My Live Nation. Infine, a partire dal 20 marzo incomincerà ufficialmente la vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Per quanto riguarda i biglietti per le tre date italiane dei Mumford & Sons, la vedita sarà disponibile in tre diverse fasi.

Il tour del 2025 rappresenta un’opportunità per i fan di assistere nuovamente a uno spettacolo dal vivo, in cui la band proporrà un mix di nuovi brani e grandi successi.

Il ritorno dei Mumford & Sons in Italia è un evento particolarmente atteso dal pubblico, che nel corso degli anni ha dimostrato un forte legame con la band e il suo repertorio, capace di unire il folk e il rock in uno stile distintivo.

Le origini della band e il successo di Sigh No More

I Mumford & Sons si sono formati a Londra nel 2007, con Marcus Mumford come frontman e musicisti come Ben Lovett, Winston Marshall e Ted Dwane.

Dopo un intenso periodo di tour nel Regno Unito e collaborazioni con artisti come Laura Marling, la band ha pubblicato nel 2009 l'EP Love Your Ground e successivamente il primo album Sigh No More. Il disco ha ottenuto grande successo, vendendo oltre un milione di copie e conquistando le classifiche internazionali.

Il singolo Little Lion Man ha contribuito alla loro popolarità, mentre esibizioni in programmi americani come il Late Show di David Letterman li hanno portati al pubblico globale. Nel 2011, la band ha vinto il premio British Album of the Year ai Brit Awards.

Il trionfo con Babel

Nel 2012, i Mumford & Sons pubblicano Babel, che debutta al primo posto nelle classifiche britanniche e americane, diventando l'album più venduto dell'anno nel Regno Unito. Il disco vale loro il Grammy Award per l’Album dell’Anno nel 2013.

Dopo un periodo di pausa, nel 2015 tornano con Wilder Mind, abbandonando il folk acustico per un suono più elettrico e rock. Nel 2018 esce Delta, che segna un'ulteriore evoluzione stilistica.

Influenzati da artisti come Bob Dylan, Old Crow Medicine Show ed Emmylou Harris, i Mumford & Sons hanno saputo unire folk, rock e alternative, affermandosi come una delle band più rappresentative della scena indie folk contemporanea.