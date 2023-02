I Maneskin a Sanremo 2023 come ospiti con un medley di successi

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas tornano all'Ariston e scatenano il pubblico con alcuni dei loro brani più famosi Condividi

Superospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2023 (SEGUI LA DIRETTA), i Maneskin non hanno deluso le aspettative. Dopo aver vinto nel 2021 con Zitti e buoni, brano che li ha trasformati in idoli internazionali, e dopo aver partecipato all'edizione 2022 sempre come ospiti, il gruppo torna all'Ariston per proporre alcuni dei suoi più grandi successi.

Maneskin a Sanremo 2023, l'esibizione approfondimento Look Sanremo 2023, le pagelle agli abiti della terza serata. FOTO I Maneskin sono saliti sul palco dopo aver attraversato la platea, tra l'entusiasmo e gli applausi del pubblico già in piedi. Il look era come sempre molto rock: giacche in pitone e pantaloni neri. Body e calze smagliate per Victoria. Dopo la presentazione di Amadeus, il gruppo di Damiano David ha attaccato con l'energica I Wanna Be Your Slave, seguita dal successo sanremese Zitti e buoni. Proprio da quel brano è partito successo planetario della band, anche grazie alla vittoria all'Eurovision 2021. Non potevano poi mancare l'emozionante The Loneliest e l'ultimo successo, Gossip, che ha portato sul palco il leggendario chitarrista Tom Morello.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Maneskin, tutti i look: dal latex al completo giacca e cravatta. FOTO In vista del 7 ottobre, data di uscita del singolo The Loneliest, la band ha offerto sui social una sostanziosa anticipazione dell'ultima trasformazione in fatto di look. Questa volta il guardaroba è ispirato al classic gentleman style a cura di Vittoria Romagnuolo Svolta formale per i Maneskin che hanno innescato il conto alla rovescia per l'uscita di The Loneliest, singolo disponibile dal 7 ottobre. In attesa della nuova traccia, attenzione puntata sull'atmosfera dark-gothic del brano, anticipata da scatti accattivanti sotto il profilo visivo. Oltre all'ambientazione, un cielo cupo e minaccioso, i fan avranno certamente notato i look dei membri della band, tutti vestiti in abito scuro con giacca, pantaloni, camicia e cravatta Anche per questa nuova avventura sonora e di stile, i Maneskin si sono affidati alle mani esperte di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che ha contribuito a plasmare l'immagine trasgressiva e graffiante delle quattro rockstar. Il brand, nell'ultimo anno, ha creato per loro look dalla vocazione genderless e assolutamente fuori da ogni regola ma anche completi dal taglio maschile e dal carattere formale, assolutamente perfetti anche per Victoria De Angelis I look dei quattro Maneskin sono coordinati ma differenti, come sempre per le loro apparizioni pubbliche ufficiali. Sia nei completi con gilet (indossati da Damiano e Thomas) che in quelli a due pezzi, si distingue l'inconfondibile eleganza glamour e sexy dell'heritage Gucci, sempre attuale nella visione di Alessandro Michele

Maneskin, le parole post esibizione vedi anche Paola Egonu, tutti gli abiti nella terza serata di Sanremo 2023 A fine performance, Amadeus è salito sul palco per consegnare ai Maneskin il Premio Città di Sanremo. “Sanremo vi ama, l'Italia vi ama, il mondo vi ama. Avete fatto cose incredibili”, ha commentato il conduttore parlando con i quattro artisti. Poi il saluto a Tom Morello, “un mito del rock”, leggendario chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora. Dopo le foto di rito Amadeus ha ricordato la partenza del tour europeo del gruppo, che si concluderà con le tappe italiane negli stadi. Il 20 e 21 luglio, infatti, suoneranno all'Olimpico di Roma mentre il 24 e 25 saranno a San Siro. Un'occasione per suonare live i brani dell'ultimo album Rush! (il terzo) uscito il 20 gennaio 2023 e balzato al primo posto in 15 Paesi, nella Top 5 di 20 paesi e che conta oltre 500milioni di stream. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, Rush! è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo e contiene tra gli altri Supermodel, Mammamia e The Loneliest. Unico “neo” in questo periodo d'oro è la mancata vittoria ai recenti Grammy Awards: i quattro componenti sono stati candidati dalla Recording Academy al Grammy nella categoria Best New Artist ma l'Oscar della musica è andato a Samara Joy.