Måneskin, Rush! conquista le classifiche: è al numero 1 in 7 Paesi

Rush!, il nuovo album dei Måneskin , pubblicato lo scorso 20 gennaio, conquista le classifiche globali posizionandosi al primo posto in 7 Paesi, compresi Italia (in vetta nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Il disco è inoltre all’interno delle Top 5 di 10 Paesi, fra cui il Regno Unito (in quinta posizione), Germania (terzo posto), Finlandia e molti altri. Questi risultati vanno ad aggiungersi alla terza posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata - a sole 24 ore dall’uscita - nella classifica iTunes al primo posto in 20 Paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 Paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto ( TUTTE LE NOTIZIE SULLA BAND ).

I riconoscimenti della band

La discografia dei Måneskin conta attualmente 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro. La band è nominata ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist, dopo aver chiuso uno strepitoso 2022: tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti, ci sono Favorite Rock Song agli American Music Awards con Beggin” e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di I Wanna Be Your Slave (la prima volta in assoluto per un artista italiano), brano che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Top Rock Song ai Billboard Music Awards. I Måneskin sono inoltre stati premiati come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards 2022, dove per la prossima edizione hanno ricevuto ben due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year.