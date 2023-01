Come in un vero e proprio matrimonio, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, si dicono sì a Palazzo Bancaccio, per celebrare l'uscita del loro nuovo album. A officiare la cerimonia, Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci. Tanti i vip presenti, da Baz Luhrmann a Fedez, da Machine Gun Kelly a Paolo Sorrentino