I Pooh con Uomini soli a Sanremo 2023: testo, storia e significato

La reunion dei Pooh è uno degli eventi maggiormente attesi del Festival di Sanremo in partenza questa sera, martedì 7 febbraio ( LO SPECIALE ). Il gruppo storico italiano sarà ospite della prima serata della kermesse canora e, per la prima volta dopo decenni, sul palco del teatro Ariston di Sanremo salirà la formazione originale del gruppo, che comprende anche Riccardo Fogli .

Ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo

E cambiare un po’ per loro e cambiarne un po’ per noi.

Per madri che non li hanno mai svezzati

Significato e storia della canzone

Uomini soli si concentra sulle fragilità dell’universo maschile, che troppo spesso vengono represse e soffocate perché non considerate all’altezza di essere esternate. Per questo motivo molti uomini si ritrovano soli, senza coraggio di farsi amare. Nel ritornello della canzone, quindi, si invoca Dio affinché questi uomini trovino il coraggio di aprirsi alla vita, dando loro modo di cambiare per vivere a pieno la loro esistenza. Per la partecipazione al Festival di Sanremo il testo fu cambiato e il “Corriere della sera” divenne “il giornale della sera” per evitare un caso di pubblicità occulta.