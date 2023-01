Una cantante spagnola ha accusato Placido Domingo di molestie

Nel corso del programma televisivo Salvados un'artista lirica rimasta anonima ha accusato il tenore, 82 anni, di presunte molestie che sarebbero avvenute negli anni Duemila. Per la prima volta le accuse di una donna spagnola si sono unite alle precedenti denunce provenienti dalle professioniste del mondo dell'opera di altri Paesi Condividi

"Una delle prime cose che ti dicono è di non salire in ascensore da sola con Placido Domingo". La voce distorta, di spalle nell'ombra, nel corso del programma televisivo Salvados, una cantante lirica spagnola rimasta anonima ha accusato il tenore, 82 anni, di molestie che sarebbero avvenute negli anni Duemila. Per la prima volta le accuse di una donna spagnola si sono quindi unite alle denunce provenienti anche da altri Paesi. Già nel 2019 un'inchiesta dell'Associated Press aveva infatti riportato contro il cantante spagnolo diverse accuse di molestie sessuali che sarebbero state perpetrate in oltre tre decenni negli Stati Uniti a danno di numerose professioniste del mondo dell'opera. "Lui è Domingo. È intoccabile. Non dovrebbe esserlo ma lo è".

LE ACCUSE DI MOLESTIE approfondimento Placido Domingo si scusa dopo esibizioni a Verona: “Non all’altezza” L’artista ha citato due differenti episodi. “La prima volta che mi sono sentita a disagio è stata durante le prove. Lui mi ha fatto una domanda molto strana davanti a tutti – mi ha chiesto: “Posso mettere la mano in una di queste tue belle tasche?”. Mi ha colpita dritta allo stomaco e ho pensato tra me e me: 'Cosa posso dire a Domingo per andare avanti normalmente? Se gli dico di no, ci saranno delle conseguenze e se dico di sì, non voglio nemmeno pensarci'”. In quegli attimi, la situazione “incredibilmente scomoda” avrebbe fatto sentire la cantante come “sulle sabbie mobili”. In una seconda occasione, terminata un’esibizione sul palco e ormai a luci spente, Domingo “mi ha baciata sulla bocca, ed è stato un bacio che non vedevo arrivare e che quindi non potevo schivare. Non volevo essere baciata. L’atto era finito, la musica si era fermata e il sipario stava scendendo. Non c’era alcuna giustificazione”. La cantante ha spiegato di aver avuto paura di parlare per il timore di conseguenze negative sulla sua carriera, ma di aver infine trovato il coraggio grazie alle donne che prima di lei hanno raccontato le loro storie.

I CASI PRECEDENTI approfondimento Placido Domingo, protesta dell'orchestra all'Arena di Verona “Era un segreto noto”, ha aggiunto la mezzosoprano americana Patricia Wulf, prima accusatrice del tenore, da lei definito “un dio” nel mondo dell’opera. Domingo si sarebbe introdotto nel suo camerino mentre si vestiva, le avrebbe telefonato in orari poco consoni, le avrebbe rivolto avances e avrebbe infine definito suo marito un “rivale”. All’inchiesta dell’Associated Press si sono affiancate non solo l’indagine dell’Opera di Los Angeles, che avrebbe evidenziato che il "livello di fastidio segnalato dalle donne" nel luogo in cui il tenore ricopriva il ruolo di direttore d'orchestra "variava, passando da alcune donne che affermavano di non essere a disagio ad altre che descrivevano un significativo trauma", ma anche quella dell’American Guild of Musical Artists. Il baritono Samuel Schulz, ex-vicepresidente dell'Agma, ha anche denunciato un presunto accordo del valore di mezzo milione di dollari che sarebbe stato stipulato tra il cantante e il sindacato per evitare di pubblicare un’indagine che avrebbe dimostrato comportamenti inappropriati a danno di ventisette donne nel corso di un ventennio. Schulz avrebbe lamentato di aver perso il suo ruolo di rilievo nel sindacato proprio a causa della scelta di consegnare il documento alla stampa. In aggiunta alle voci precedenti, la soprano uruguaiana Luz del Alba Rubio ha denunciato ulteriori molestie di Domingo, da lei considerate “il prezzo da pagare” almeno fino alla sua ribellione: “Non posso dare un bacio se non me la sento, il mio canto, la mia preparazione non sono sufficienti? Devo fare questo per valere?”. La reazione avrebbe suscitato l’ira di Domingo: “Era molto arrabbiato, mi ha detto che avrei potuto fare una bella carriera”.

LE DICHIARAZIONI DEL TENORE approfondimento Cgil contro Placido Domingo, un flop all'Arena di Verona Quando sono emerse per la prima volta le accuse, Domingo ha dichiarato di essere addolorato per aver causato disagio “non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni”. Il tenore ha inoltre dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” delle sue azioni, aggiungendo: “Ho creduto che tutte le mie interazioni e relazioni fossero sempre benvenute e consensuali. Le persone che mi conoscono o che hanno lavorato con me sanno che non sono una persona che intenzionalmente farebbe del male, offenderebbe o imbarazzerebbe qualcuno”. In seguito, tuttavia, Domingo ha dichiarato che le sue scuse avrebbero fornito una “falsa impressione” sull’accaduto. “So cosa non ho fatto e lo negherò di nuovo. Non mi sono mai comportato in modo aggressivo con nessuno e non ho mai fatto nulla per ostacolare o impedire la carriera di qualcuno”.

LE CONSEGUENZE approfondimento Teatro alla Scala, la prima "A riveder le stelle": Sky Tg24 alle prove A carico di Domingo non è stato avviato alcun procedimento penale, ma numerose esibizioni spagnole e statunitensi sono state annullate e il tenore ha dato le dimissioni dall'Opera di Los Angeles. Lo scorso agosto, inoltre, le associazioni femministe di Verona, capitanate da “Non Una Di Meno”, hanno indirizzato al sindaco Damiano Tommasi una lettera che esprimeva “stupore e costernazione”: “Domingo è già stato messo sotto accusa per molestie sessuali nel 2019 e nel 2020 si è dimesso dalla carica di direttore dell’Opera di Los Angeles, dichiarandosi pentito e chiedendo scusa alle vittime, salvo poi ritrattare tutto poco dopo. Ora è sottoposto ad altre gravi accuse: sarebbe membro di una setta che riduce le donne a schiave sessuali, sotto l’influenza di un sedicente guru e maestro di yoga: le indagini sono in corso in Argentina”. Allo stesso modo, una nota del Sindacato lavoratori della comunicazione ha auspicato l’annullamento del Gala Domingo 2023 “anche alla luce degli scandali degli ultimi anni”.