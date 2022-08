Placido Domingo, protesta dell'orchestra all'Arena di Verona

I musicisti hanno rifiutato di alzarsi per raccogliere gli applausi al termine di una esibizione che il sindacato Slc Cgil ha definito una "débacle totale". La lettera alla Fondazione Arena per chiedere la cancellazione della prossima edizione del Galà dedicato e diretto dal tenore spagnolo Condividi

Dopo la protesta delle femministe, per Placido Domingo arrivano anche le durissime critiche degli artisti che hanno preso parte alle due serate da lui dirette e a lui dedicate all'Arena di Verona, il 25 e il 26 agosto, con la Verdi Opera Night e la Turandot. Stavolta, al centro della polemica, non ci sono le accuse di molestie e abusi rivolte contro il tenore diventato negli ultimi anni bersaglio del #MeToo ma la qualità dello spettacolo offerto. Una qualità che, secondo la Slc Cgil, sarebbe stata così bassa da portare le maestranze coinvolte a una protesta prima silente e poi rumorosa.

"Un esito previsto" leggi anche Plácido Domingo in Arena Verona il 25 agosto “Dopo le deludenti “prime” di Carmen, Aida e di Traviata, il 25 e 26 agosto abbiamo assistito alla débacle totale delle due serate dedicate a Placido Domingo – scrive il sindacato degli artisti in una nota – A dire il vero l’esito delle serate, viste le imbarazzanti prove, era stato previsto e denunciato dagli stessi artisti del coro, professori d’orchestra e tecnici di palcoscenico, i quali avevano subito capito che Domingo non era all’altezza della sua fama e del compito affidatogli da FAV”. Secondo l’associazione dei lavoratori, dunque, “il risultato delle due serate è stato pessimo e soltanto la professionalità delle maestranze artistiche e tecniche ha permesso che l’evento non si tramutasse in un gigantesco fallimento”.

LA PROTESTA DELL'ORCHESTRA leggi anche Molestie sessuali, Placido Domingo chiede scusa La nota prosegue spiegando che “nella Turandot (opera impervia per qualunque direttore, tanto più se non vengono fatte le dovute prove) tutte le maestranze si sono sentite abbandonate a loro stesse in più di un’occasione, rischiando più volte di andare tutti gambe all’aria. A conferma di ciò, al termine dell’opera c’è stata una protesta dell’orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo appena terminato, ha rifiutato di alzarsi in piedi al consueto segno del direttore che li invitava a prendere gli applausi. Molti professori d’orchestra e artisti del coro non hanno dubbi: quella del 26 è stata una delle serate più umilianti per tutto il settore artistico”.