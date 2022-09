Placido Domingo si scusa dopo esibizioni a Verona: “Non all’altezza”

Il tenore e direttore d’orchestra era stato criticato per le performance all’Arena del 25 e 26 agosto, giudicate una “debacle totale” e culminate con una protesta plateale dell’orchestra. Ora con una lettera al sindaco e alla sovrintendente replica: “Ero provato, sono consapevole che il livello della mia prestazione artistica non è stato all’altezza delle mie e delle vostre aspettative. Ferito dai mancati applausi dei musicisti” Condividi

Dopo le polemiche per le esibizioni all'Arena di Verona, il tenore Placido Domingo ha chiesto scusa. Con una lettera indirizzata al sindaco Damiano Tommasi, che è anche presidente della Fondazione Arena, e alla sovrintendente Cecilia Gasdia, l'artista spagnolo si è detto "consapevole che il livello della mia prestazione artistica non è stato all'altezza delle mie e delle vostre aspettative. Per questo porto un dispiacere grande tanto quanto l'amore che porto nel cuore per l'Arena".

Cosa è successo vedi anche Placido Domingo, protesta dell'orchestra all'Arena di Verona Lo scorso 25 agosto, in occasione del “Verdi Opera Night”, il pubblico era rimasto molto deluso dalle numerose amnesie di Domingo durante Macbeth culminate con un’uscita di scena prima del finale motivata con un “improvviso abbassamento di voce”. La sera dopo, la sua difficile direzione dal podio della Turandot, si è conclusa con l’orchestra che non si è nemmeno alzata nemmeno in piedi per raccogliere l’applauso, in segno di protesta. Gli orchestrali e il coro, tramite la Slc-Cgil, hanno contestato le performance come cantante e direttore d’orchestra di Domingo, definendolo "non più all'altezza della sua fama e del compito affidatogli” e giudicando le due serate una “debacle totale”. Il Sindacato Lavoratori della Comunicazione - Cgil Verona il 29 agosto ha scritto una nota pubblica alla Fondazione Arena, esponendo la “protesta dell’orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo, ha rifiutato di alzarsi in piedi al consueto segno del direttore che li invitava a prendere gli applausi. Molti professori d’orchestra e artisti del coro non hanno dubbi: quella del 26 è stata una delle serate più umilianti per tutto il settore artistico”.