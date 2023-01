Everything But The Girl, esce il singolo Nothing Left To Lose

I fan del mitico duo inglese formato dalla cantante e bassista Tracey Thorn e dal chitarrista, dj e producer Ben Watt possono gioire: aspettando l’arrivo del nuovo disco “Fuse” (composto da dieci nuove canzoni), è uscito il singolo dance trainante. La quindicesima fatica discografica arriverà il 21 aprile, a ben 24 anni di distanza dal loro precedente album di inediti (Temperamental del 1999)

Gli Everything But The Girl stanno per tornare. Anzi: possiamo dire che sono già tornati, dato che il mitico duo inglese ha appena offerto un assaggio del loro attesissimo nuovo disco.

Il gruppo formato dalla cantante e bassista Tracey Thorn e dal chitarrista, dj e producer Ben Watt sta per dare alle stampe il disco Fuse (composto da dieci nuove canzoni). Il nuovo album arriverà il 21 aprile, a 24 anni di distanza dal loro precedente disco di inediti, Temperamental del 1999.

In queste ore è stato presentato il singolo dance trainante, Nothing Left To Lose (di cui potete guardare il videoclip ufficiale in fondo a questo articolo).



La quindicesima fatica discografica degli Everything But The Girl nasce dal loro desiderio di tornare con qualcosa di nuovo che si adatti pienamente ai giorni nostri, alle sonorità del presente (e del prossimo futuro).



“Volevamo tornare con qualcosa di moderno”, raccontano i due musicisti in una recente intervista rilasciata al magazine statunitense NME.



Il duo di musica indie-elettronica della cantante Tracey Thorn e del polistrumentista Ben Watt ha pubblicato dieci album prima di sciogliersi nel 2000. L’ultimo titolo di inediti prima dell’addio è stato Temperamental, uscito nel 1999.

Il loro album di maggior successo è stato invece Walking Wounded del 1996.



“Non siamo mai stati una band particolarmente nostalgica – siamo sempre stati conosciuti per aver fatto un disco diverso ogni volta”, ha detto Ben Watt al giornalista Andrew Trendell di NME. “A volte questo significa andare controcorrente, ma cerchiamo solo di mantenerci interessati e di mantenere le cose contemporanee”.



La cantante Tracey Thorn ha spiegato che volevano “tornare con qualcosa di moderno”. Non intendevano fare una reunion sfornando dei best of. “Volevamo realizzare un lavoro che suonasse alla grande ora nel 2023”, aggiunge Thorn, la quale spiega che la canzone appena rilasciata come singolo è stata l'ultima traccia che la coppia ha scritto per l'album.

Parlando del testo di Nothing Left To Lose, la cantante rivela: “’L'ho scritto molto velocemente. È un testo classico, disperato e struggente sul tentativo di connettersi con qualcuno. Ho scritto i testi, sono tornata e Ben mi ha detto che aveva questi altri testi, (che dicevano) ‘Baciami mentre il mondo decade, baciami mentre la musica suona’. Li abbiamo messi alla fine […]”.



Potete guardare il videoclip ufficiale di Nothing Left To Lose in fondo a questo articolo. Per chi non sapesse da cosa deriva il nome insolito di questo duo musicale, ecco svelato l’arcano: "tutto tranne la ragazza" (questa la traduzione in italiano) era lo slogan pubblicitario di un negozio di arredamenti di Hull (Kingston upon Hull, meglio conosciuta come Hull, è una città della contea East Riding of Yorkshire, nella regione Yorkshire e Humber dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Gli Everything But the Girl sono originari di questa città). Il suddetto negozio di arredamento prometteva ai clienti di fornire tutto per la camera da letto, eccezion fatta per la ragazza.



"Non volevamo essere nel video o fare una performance diretta", ha detto Thorn. “Volevamo davvero qualcosa che drammatizzasse l'energia e l'emozione della traccia. La coreografia sembrava la via più ovvia. Ho detto che i Jungle fanno sempre ottimi video, li abbiamo cercati su Google e abbiamo contattato Charlie. È stato subito molto entusiasta. Volevamo che la danza catturasse l'atmosfera della canzone e lui l'ha capito, quindi li abbiamo lasciati andare avanti. Ha avuto questa brillante idea di filmare tutto in una sola ripresa”.



Ben Watt intanto è diventato un dj di fama internazionale, si è occupato di numerosi remix, ha sfornato canzoni da solista e ha aperto un’etichetta discografica. Parlando della loro decisione di ritornare a suonare assieme - decisione presa l'anno scorso - Watt ha sottolineato che "non avevano davvero intenzione di fare un album".



E ha aggiunto: “Non era un album pandemico […], ci ha solo colpito che era il momento giusto dopo 23 anni di attesa”.

Però loro stessi ammettono che il Covid ha comunque giocato un ruolo importante in questa loro reunion, poiché si sono ritrovati "di nuovo molto in compagnia l'uno dell'altro" a causa della pandemia (che ha bloccato i loro concerti e tutti i vari progetti da solisti).



“Entrambi ci eravamo così abituati a lavorare separatamente che ci siamo chiesti come sarebbe stato scendere a compromessi, ma in realtà ha funzionato davvero bene”, racconta Thorn a NME. "Avendo lavorato da soli per così tanto tempo, entrambi abbiamo trovato un po' di sollievo nel dover scendere a compromessi o pensare: ‘Oh mio Dio, io non ho un'idea ma l'altra persona sì’”.



La loro pionieristica miscela di pop, neo-soul, indie, drum 'n' bass e trip-hop ha avuto un’enorme influenza per quanto riguarda tanti musicisti venuti dopo di loro. “Quella musica è penetrata nella colonna sonora delle generazioni più giovani, e probabilmente perché ha ispirato molte altre cose più moderne che ascoltano. Si trova abbastanza felicemente accanto alla musica contemporanea. È bello sentire i barlumi della tua influenza nel corso degli anni”, hanno detto i due musicisti nell’intervista a NME. Ma ciò su cui vogliono concentrarsi ora è il presente, focalizzandosi sull’oggi: “Cerchi sempre di esistere nel presente. È bello avere un passato ed essere rispettati per questo - non lo ignoro affatto, e ne siamo grati - ma stai vivendo oggi. È eccitante sentire che stai facendo cose che hanno una connessione con ciò che sta accadendo intorno a te ora”.



‘Nothing Left To Lose’

‘Run A Red Light’

‘Caution To The Wind’

‘When You Mess Up’

‘Time And Time Again’

‘No One Knows We’re Dancing’

‘Lost’

‘Forever’

‘Interior Space’

‘Karaoke’



Di seguito potete guardare il videoclip ufficiale di Nothing Left To Lose.