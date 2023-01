Sam Smith annuncia la nuova canzone "Gimme" con Koffee e Jessie Reyez

La canzone anticipa l’uscita del nuovo album Gloria, in arrivo sul mercato mercoledì 27 gennaio. Attesa per i concerti di maggio a Bologna e Torino Condividi

sam smith, l’annuncio su instagram approfondimento Sam Smith, nel nuovo album Gloria un duetto con Ed Sheeran Mercoledì 11 gennaio la voce di Diamonds pubblicherà il nuovo brano estratto dal disco Gloria, in arrivo sul mercato il 27 gennaio 2023. Sam Smith ha comunicato la distribuzione della canzone con due scatti condivisi sul profilo Instagram da oltre quattordici milioni di follower.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Il singolo sarà il terzo estratto dall’album dopo Love Me More e il successo mondiale Unholy con Kim Petras, nominato ai Grammy Awards come Best Pop Duo/Group Performance. La canzone ha scalato le classifiche a livello interazionale raggiungendo anche il gradino più alto del podio della US Billboard Hot 100.

approfondimento Sam Smith in Italia nel 2023: dove e quando si esibirà L’artista ha raccontato il significato del nuovo album: “È stato magico sotto ogni aspetto creare questo pezzo di musica e consegnandovi questo album vi sto dando anche una parte del mio cuore e della mia anima. Gloria mi ha permesso di superare alcuni momenti bui ed è stato un faro per me nella mia vita. Spero lo possa essere anche per voi”.

approfondimento Sam Smith annuncia il nuovo album Gloria: la data di uscita Ad aprile Sam Smith darà il via al tour che lo porterà anche in Italia per ben due appuntamenti: il 20 maggio a Bologna e il giorno seguente a Torino.

