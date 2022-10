Sam Smith in Italia nel 2023: dove e quando si esibirà

Nel 2023 Sam Smith sarà a Bologna il 20 maggio e a Torino il giorno successivo Condividi

L'artista britannico è pronto per sbarcare in Italia. Sam Smith ha annunciato le date di Gloria - The Tour, la serie di concerti che lo porterà in giro per numerosi palchi.

sam smith, in concerto a bologna e torino approfondimento Sam Smith annuncia il nuovo album Gloria: la data di uscita Due date in Italia per uno dei cantanti più amati e famosi a livello internazionale. Sam Smith ha annunciato le date della tournée che promuoverà il suo nuovo album Gloria, in arrivo sul mercato il 27 gennaio 2023.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video L’artista ha annunciato che il prossimo anno si esibirà in Italia per le ultime due date del tour: il 20 maggio a Bologna e il 21 maggio a Torino.

approfondimento Sam Smith, è uscito il video della nuova canzone Unholy con Kim Petras Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di due singoli, ovvero Love Me More e la più recente collaborazione Unholy con Kim Petras.

approfondimento Sam Smith, la nuova canzone è Unholy con Kim Petras Nel corso degli anni Sam Smith ha conquistato le classifiche con brani di successo mondiale, tra i quali Stay With Me, I’m Not The Only One, Too Good At Goodbyes e Diamonds.

approfondimento Sam Smith, nuovo look per il cantante Per quanto riguarda le collaborazioni spiccano Promises con Calvin Harris, Dancing With A Stranger con Normani e I’m Ready con Demi Lovato.

