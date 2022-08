Sam Smith, nuovo look per il cantante

Lo scatto condiviso dalla voce di I’m Not the Only One su Instagram ha ricevuto numerosi commenti

approfondimento

Sam Smith, è uscito il video del nuovo singolo Kids Again

Nel corso degli anni Sam Smith ha conquistato il favore della critica e del pubblico con brani di straordinario successo. Tra le canzoni più celebri troviamo Stay with Me, I’m Not the Only One e Too Good at Goodbyes.