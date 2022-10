Sam Smith annuncia il nuovo album Gloria: la data di uscita

Sam Smith, cosa sappiamo di Gloria

Realizzato con i suoi collaboratori di lunga data Jimmy Napes, Stargate e Max Martin, Gloria non è solo una rivelazione creativa, ma una sorta di rivoluzione personale per il celebre artista. Dal punto di vista dei testi, i soggetti si immergono in profondità e in modo ampio nelle narrazioni contemporanee su sesso, bugie, passione, autoespressione e imperfezione. “Sembra una liberazione emotiva, sessuale e spirituale” ha scritto Sam Smith. “È stato bellissimo, con questo album, cantare di nuovo liberamente. Stranamente, sembra il mio primo disco in assoluto. E mi sembra di diventare maggiorenne”. E poi ancora. “Mi sento sopraffatto emotivamente adesso che sto iniziando a lasciare andare Gloria e a consegnare a voi questo lavoro. È stato magico in ogni modo realizzare questo progetti musicale e regalare a voi questo disco significa regalarvi parte del mio cuore e della mia anima. Gloria mi ha fatto attraversare dei momenti bui, e li ha illuminati come un faro. Spero che possa essere questo anche per voi. Grazie per aver aspettato così a lungo. Mancano solo pochi mesi ormai”. L'album è stato registrato in Giamaica, Los Angeles e Londra: i fan che prenoteranno l'edizione digitale di Gloria riceveranno immediatamente il singolo principale, già in vetta alle classifiche, Unholy con Kim Petras e anche Love Me More.