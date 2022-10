Sensuale e audace, il nuovo singolo Unholy è un esperimento musicale per Sam Smith Condividi

Nuovo video per Sam Smith, che è tornato con Unholy, che è la traccia principale dell'album che uscirà a breve ma per il quale non è ancora stata definita una data di uscita. Unholy è il singolo che lancia il nuovo lavoro che non era stato annunciato pubblicamente e che, per questo motivo, ha sorpreso sia gli addetti ai lavori che i fan del cantante. Sam Smith ha registrato Unholy in Giamaica ed è un'armonizzazione di voci che trova il suo compimento in un sound potente ma elegante, come d'altronde sa essere tutta la musica di questo artista dalle doti interpretative e vocali senza eguali.

Unholy, il nuovo singolo di Sam Smith approfondimento Sam Smith, è uscito il video della nuova canzone Unholy con Kim Petras Il testo della canzone è profondo, quasi di denuncia, perché parla di un marito traditore che lascia moglie e figli a casa per divertirsi. Ed è proprio su questo che ruota il video, che comincia con la scoperta della moglie del “vizio” nascosto di suo marito. L’atmosfera del club privè accompagna tutto il brano, il cui video è quasi un cortometraggio per la cura che è stata posta nella fotografia e nella cura dei dettagli del prodotto. L’intera clip è incentrata sulla doppia vita dell’uomo, quasi una denuncia dei comportamenti di chi vuol far credere di essere in un modo ma, in realtà, conduce la propria esistenza su due binari paralleli che non si incontrano, finché non vengono scoperti. Per Unholy, Sam Smith ha collaborato con Kim Petras.