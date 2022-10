Tra le canzoni più famose dei Black Eyed Peas troviamo Let's Get It Started, Shut Up e I Gotta Feeling Condividi

black eyed peas, il videoclip di Simply The Best approfondimento I Black Eyed Peas tornano con Anitta nel singolo "Simply the Best" La formazione statunitense è tra i grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Dopo il successo del tormentone estivo Don’t You Worry con Shakira e David Guetta, i Black Eyed Peas hanno ora lanciato un nuovo inedito.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Il singolo unisce il gruppo guidato da Will.i.am con la cantante brasiliana Anitta e il rapper dominano El Alfa. Il videoclip del brano ha subito ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico e della critica collezionando anche milioni di visualizzazioni su YouTube nel giro di pochi giorni.

approfondimento Black Eyed Peas, il backstage del video del brano Don't You Worry La grande esplosione mediatica della formazione è arrivata con il disco Elephunk, trainato dai successi Let's Get It Started, Shut Up e Where Is The Love?

approfondimento Shazam, è "Don't You Worry" dei Black Eyed Peas il brano più cercato Negli anni successivi i Black Eyed Peas hanno conquistato le classifiche internazionali con numerosi brani, tra i quali Pump It, Boom Boom Pow, I Gotta Feeling, The Time (Dirty Bit), Just Can’t Get Enough e Don’ Stop The Party.

