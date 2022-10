Taylor Swift rimuove parola "fat" da video di Anti-Hero dopo polemiche

Dopo le polemiche a causa della presenza della parola “fat” nel video che promuove il singolo Anti-Hero (tratto dal suo nuovo disco Midnights), la cantautrice statunitense ha deciso di fare rimontare la clip, eliminando quel termine. Nella nuova versione vediamo la musicista salire ancora sulla bilancia, però non si vede più la scena in cui legge il verdetto con la scritta “grassa”

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Taylor Swift ha ricevuto accuse di grassofobia a causa di una parola contenuta nel video che promuove il singolo Anti-Hero, dal suo nuovo disco Midnights. La parola incriminata è “fat”, che in italiano significa grasso, in questo caso grassa dato che si riferisce proprio alla stessa Taylor Swift.



Nell’originario videoclip del singolo si vede la star mentre legge il verdetto della bilancia, che la etichetta come assai sovrappeso.



La scena è stata ampiamente criticata in rete, sollevando molte polemiche che coinvolgono la grassofobia, qualcosa che negli ultimi anni si sta tentando di combattere grazie a movimenti sociali come il cosiddetto Body Positive.



Taylor Swift ha prontamente deciso di fare rimontare il videoclip per eliminare la scritta, e già adesso in rete compare la nuova versione.

Tuttavia il significato della scena non cambia, nel senso che adesso si vede la cantautrice salire sulla bilancia, non si legge più la scritta “fat” ma vediamo un doppelganger (interpretato da lei stessa) lanciarle uno sguardo di disapprovazione.

Comunque la parola “fat” non compare più da nessuna parte.



In fondo a questo articolo potete guardare il video, nella nuova versione ritoccata.



Il videoclip

approfondimento Midnights di Swift, album più ascoltato in un solo giorno su Spotify Il video della canzone di Taylor Swift, Anti-Hero, è il singolo principale del suo nuovo album Midnights. Pochi giorni dopo la sua uscita, è stato rimosso per tagliare il termine “grasso” da una delle scene.

La clip è stata diretta dalla stessa Taylor Swift, 32 anni.



La modifica arriva dopo che alcuni fan e, in generale, tanti utenti dei social network hanno criticato la scena della bilancia, dicendo che in quel modo la musicista perpetua la "fatphobia”. Ricordiamo che la grassofobia è una vera e propria paura della grassezza, un odio atavico nei confronti del grasso, un fardello che ci portiamo dietro a causa dei canoni di bellezza imposti dall'alto, canoni restrittivi e impossibili da seguire in molti casi (parliamo chiaramente dei casi di chi, per costituzione naturale, non potrà mai indossare una taglia 38 o 40. C'è poi chi invece può farlo naturalmente, perché la sua costituzione glielo permette).



Le critiche approfondimento Anti-Hero, il testo e il significato della canzone di Taylor Swift Su Twitter si è espressa, tra gli altri, la terapista dei disturbi alimentari e blogger di body positivity Shira Rosenbluth, che ha affermato che la clip "ha ribadito ancora una volta che il peggior incubo di tutti” è quello di essere grassi.

Anche la scrittrice di Teen Vogue Catherine Mhloyi ha criticato la scena: “Decidendo di avere la parola 'grassa' che appare sulla bilancia, ha scelto di nominare esplicitamente il suo demone, la paura di essere chiamata grassa, che è grassofobia nel suo senso più letterale”.



Quelli che difendono la scelta di Taylor Swift

approfondimento Taylor Swift lancia Midnights, i testi e le traduzioni del nuovo album C'è chi ha voluto difendere Taylor Swift, per esempio l'attrice Whoopi Goldberg.

"Lasciate che provi i suoi sentimenti. Se non vi piace la canzone, non ascoltatela”, ha detto l’attrice statunitense durante il panel di The View. “Perché state sprecando il vostro tempo con questo? Volete sempre dire qualcosa su Taylor Swift”, ha aggiunto Goldberg, esortando tutti quanti a lasciarla un po' stare.



La lotta di Taylor Swift con i disturbi alimentari

approfondimento La rapper BigMama ha lanciato un appello a favore del body positive Parliamo di un’artista che non ha mai cercato di nascondere quello che in effetti è il suo demone, come molti hanno notato. E non soltanto come gli altri hanno notato: la stessa Swift al momento del rilascio ha definito il video di Anti-Hero in un post su Instagram come la rappresentazione dei suoi "scenari da incubo e pensieri invadenti”.



Taylor Swift ha sofferto per anni di disturbi alimentari. Più volte si è aperta riguardo le sue lotte contro questo mostro, tanto da parlarne anche nel suo documentario di Netflix del 2020, intitolato Miss Americana.

La cantautrice nel docu parla del modo in cui il controllo dei media sul suo corpo l’abbia costretta a "morire di fame" in diversi momenti della sua vita.



Di seguito potete guardare il videoclip di Anti-Hero, nella nuova versione rimontata per eliminare la scena in cui si legge la parola “grassa” sulla bilancia.