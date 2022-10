Midnights di Swift, album più ascoltato in un solo giorno su Spotify

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Taylor Swift mette a segno un nuovo eccezionale traguardo: il suo disco appena uscito, Midnights, è diventato l’album più ascoltato in un singolo giorno nella storia di Spotify.



Questo strepitoso successo ha lasciato di stucco la cantautrice stessa, che ha scritto su Twitter di essere fortunata ad aver segnato il record grazie ai suoi fan. “Come sono fortunata ad avere dei fan capaci di far succedere qualcosa di così incredibile?”, queste le parole della star, da sempre molto riconoscente nei confronti del suo folto e fedelissimo seguito. I suoi estimatori sono talmente tanto "praticanti" del culto di venerarla da essere stati ribattezzati "swifties", un vero e proprio esercito di fan agguerriti, pronti a tutto pur di tenere alto il nome della propria beniamina.

Lo sa bene chiunque ne parli male, per esempio Damon Albarn… Il cantante dei Blur e dei Gorillaz, infatti, nel gennaio 2022 l’ha fatta grossa: ha affermato che Taylor Swift non scriverebbe le sue canzoni. Tutto è incominciato con alcune affermazioni rilasciate al Los Angeles Times: il giornalista Mikel Wood gli aveva chiesto cosa ne pensasse dei colleghi, quelli che anziché pensare alle parole puntano tutto sul suono e sull'immagine. “Dimmene uno che non lo fa”, ha risposto dal canto suo Albarn. È stato Wood a quel punto a tirare in ballo il nome di Taylor Swift, e Albarn ha risposto: “Lei non scrive le sue canzoni”. In tutta risposta il giornalista l'ha informato che lei scrive eccome le sue canzoni: è co-autrice. Ed ecco che Damon Albarn l'ha fatta ancora più grossa: “Non conta. So che cosa significa essere co-autori. È una cosa diversa dall’essere autori. Non lo dico con disprezzo, dico solo che c’è una bella differenza fra un songwriter che scrive da solo e uno che scrive con altri. Non significa che il risultato non possa essere parimenti buono. Voglio dire, Ella Fitzgerald non ha scritto una canzone in vita sua”. E ha continuato, non contento (forse sperando nel sostegno di Billie Eilish): “Quando canto, devo chiudere gli occhi per esserci dentro. Probabilmente sono un tradizionalista. Una songwriter davvero interessante è Billie Eilish, col fratello. Sono attratto più da quelle cose che da Taylor Swift. Sono più cupe, non sono sempre e solo positive. Sono più in minore e strane. Lei sì che è eccezionale”.

Dopo queste parole, Taylor Swift ha replicato su Twitter con parecchia stizza, affermando che lei se le scrive eccome le sue canzoni. E ha detto che prima di quelle dichiarazioni apprezzava Albarn, mentre ora chiaramente con lei il frontman dei Gorillaz ha chiuso. Con lei e con gli swifties...

Si starà quindi mangiando le mani ora Damon Albarn, sentendo che l'album più ascoltato della storia di Spotify in un singolo giorno è il nuovo disco di quella che lui ha denigrato a inizio anno…



In fondo a questo articolo trovate il tweet di Taylor Swift, quello in cui ringrazia i suoi fan per avere reso possibile questo record.