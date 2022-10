L'artista ha poi aggiunto: "Credo di non aver mai raccontato prima d'ora e così a fondo le mie insicurezze in modo dettagliato”.

La cantante ha proseguito: “Combatto molto con l’idea che la mia vita sia diventata di dimensioni inimmaginabili, e non vorrei sembrar troppo cupa, combatto anche con l’idea di non sentirmi una persona”.

approfondimento

Taylor Swift ha aggiunto che la canzone sarà un viaggio molto personale: “Tutti noi odiamo cose di noi stessi e si tratta di tutti quegli aspetti delle cose che non ci piacciono e ci piacciono di noi stessi con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo essere questa persona!”

Infine, la voce di You Need To Calm Down ha concluso: “Quindi mi piace molto Anti-Hero perché credo sia davvero onesta”.