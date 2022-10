Harry Styles, il video del nuovo singolo Music For a Sushi Restaurant

Harry Styles ha lanciato il videoclip di Music For A Sushi Restaurant, il terzo singolo estratto dall’album Harry’s House. La canzone ha già ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico conquistando un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Il videoclip di Music For A Sushi Restaurant vede il cantautore nei panni di un uomo calamaro, star di un ristorante di sushi, il cui destino non sarà però a lieto fine.

Le prime due canzoni estratte sono state Late Night Talking e As It Was, quest’ultima una hit a livello mondiale.

Questo il testo del nuovo brano Music For A Sushi Restaurant di Harry Styles:

(Mine, Mine, Mine, Mine, Mine, Mine)

Green eyes, fried rice,

I could cook an egg on you,

Late night, game time,

Coffee on the stove yeah,

You’re sweet ice cream,

But you could use a flake or two,

Blue bubblegum twisted round your tongue,

I don’t want you to get lost,

I don’t want you to go broke,

I want you,

It’s cause I love you babe,

In every kind of way,

Just a little taste,

You know I love you baby,

(Mine)

“Excuse me, a green tea?”,

Music for a sushi restaurant,

From ice on rice,

Scuba duba dubub boo,

Music for a sushi restaurant,

Music for a sushi restaurant,

Music for whatever you want,

Scuba duba dubub boo,

I’m not going to get lost,

I’m not going to go broke,

Staying cool,

You know I love you babe,

If the stars were edible,

And our hearts were never full,

Could we live with just a taste?,

Just a taste,

It’s cause I love you babe,

In every kind of way,

Just a little taste,

You know I love you baby,