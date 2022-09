Elezioni di metà mandato USA, Harry Styles offre biglietti a chi vota

Il cantautore e attore britannico ha collaborato con HeadCount per la campagna di registrazione degli elettori. I fan potranno vincere non solo un biglietto per lo show della popstar a Los Angeles: il premio include infatti due biglietti per il concerto, il biglietto aereo e l’hotel, oltre a un pacchetto di merchandising e un poster autografato dalla superstar in persona. Si partecipa all'estrazione registrandosi per il voto elettorale

Harry Styles ha collaborato con HeadCount per incoraggiare i suoi fan a registrarsi come elettori e ad andare così a votare alle elezioni di metà mandato in USA del 2022. Come parte dell'iniziativa "Good to Vote" in corso (varata dall'organizzazione apartitica HeadCount) i cosiddetti “Harries” - ossia i fan di Harry Styles - potranno vincere un viaggio per assistere allo spettacolo dell'artista inglese a Los Angeles, l'attesissimo show intitolato “Harryween” (con chiaro riferimento ad Halloween, dato che è atteso proprio per la notte delle streghe): il 31 ottobre presso il Forum di Inglewood, in California, andrà in scena lo spettacolo di Styles. Che promette di stregare tutti, rimanendo in tema "halloweenesco"… Per partecipare al concorso di estrazione, i fan dovranno controllare il proprio stato di registrazione da elettori. Nel caso questo non soddisfi i requisiti, ci si dovrà registrare per votare, visitando la sezione intitolata al cantante sul sito ufficiale di HeadCount. Il premio include due biglietti per il concerto, il biglietto aereo e l’hotel, oltre a un ricchissimo pacchetto di merchandising di Styles e a un poster autografato dalla superstar in persona.

Andy Bernstein, co-fondatore e direttore esecutivo di HeadCount, ha dichiarato all’edizione statunitense di Billboard che “nel 2020, il 78% delle persone registrate da HeadCount ha votato, quindi sappiamo che queste collaborazioni con gli artisti sono efficaci”. Avere come testimonial personaggi famosi come Harry Styles è una scelta vincente, come Bernstein ha spiegato al giornalista Glenn Rowley di Billboard. “Avere il supporto di individui come Harry Styles ha un impatto enorme. Ciò è particolarmente importante per le elezioni di medio termine, che spesso ricevono meno attenzione da parte dei media rispetto alle elezioni presidenziali. Ci aiuta a raggiungere più potenziali elettori e a garantire che le persone facciano sentire la loro voce”, ha dichiarato Andy Bernstein a Billboard.

Il giornalista Jem Aswad ha scritto su un articolo apparso poche ore fa su Variety che "se gli ultimi anni e mesi hanno dimostrato una cosa, è l'importanza di votare negli Stati Uniti". Ha spiegato che "mentre le stime del Census Bureau hanno confermato che l'affluenza alle urne nel 2020 è stata la più alta in quasi 30 anni - 66,8%, 5 punti in più rispetto al 2016 - anche le prossime elezioni di medio termine, che tradizionalmente hanno un'affluenza molto più bassa di quelle presidenziali, sono di vitale importanza".

Good to Vote è la principale campagna online di HeadCount ed è finalizzata ad aiutare i giovani a prepararsi a votare. Lanciata nel 2020, l'iniziativa ha coinvolto direttamente oltre 600.000 elettori, offrendo loro la possibilità di vincere esperienze personalizzate e premi che hanno coinvolto mega star del calibro di Camila Cabello, Hailee Steinfeld, Samuel L. Jackson eccetera. Lanciato nel 2004, HeadCount nel corso degli anni ha registrato oltre un milione di elettori. Organizza campagne di registrazione degli elettori apartitici in oltre 1.000 eventi dal vivo che organizza ogni anno, collaborando con leader e star della cultura per promuovere l'impegno civico. Secondo la sua dichiarazione di intenti, “HeadCount è un'organizzazione apartitica che usa il potere della musica per registrare gli elettori e promuovere la partecipazione alla democrazia. Raggiungiamo i giovani e gli appassionati di musica dove si trovano già, ai concerti e online, per informare e responsabilizzare", come riporta Variety.

Harry Styles, una fama in continua ascesa



approfondimento

Se c’è un artista che ormai scala classifiche musicali e scala set cinematografici come un escursionista alpino, quello è proprio Harry Styles.



Il Messner dello showbiz di oggigiorno questa settimana ha visto la sua "As It Was” continuare a dominare la Billboard Hot 100, in vetta per la tredicesima settimana non consecutiva (secondo il grafico di Billboard del 10 settembre).

Il singolo principale dell’album “Harry’ House” (uscito il 20 maggio 2022) è ora diventato il leader delle classifiche più longevo, da quando Lil Nas X e Billy Ray Cyrus hanno regnato per 19 settimane da record nel 2019 con "Old Town Road".



E il secondo singolo estratto dall’ultimo disco in studio, ossia "Late Night Talking", è balzato questa settimana dalla numero 12 alla numero 3, rendendo l'ex One Direction il primo artista di quest'anno a vantare due brani contemporaneamente sul podio della classifica.



Styles è attualmente impegnato in ben 15 concerti al Madison Square Garden di New York, che proseguiranno fino al 21 settembre.