Porto Rubino, il Festival del mare e della musica attracca a Brindisi

Dopo l'incredibile successo della quarta edizione che ha avuto luogo dal 10 al 17 luglio 2022 con ogni data andata sold out, Porto Rubino , festival dedicato alla musica e al mare nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino , non smette di regalare incredibili sorprese: dall'unione di due festival musicali nasce così muSEAc - Musica Vista Mare presenta Porto Rubino , una speciale rassegna musicale completamente gratuita e dedicata alla Pace, all'Accoglienza, alla Rinascita in programma in occasione del ponte di Ognissanti il 30 e 31 ottobre a Brindisi .

In questa veste inedita e autunnale, infatti, il festival del mare non può che approdare nella cornice unica del porto di Brindisi, che ha ricevuto il riconoscimento dall’Unesco di “Monumento testimone di cultura di Pace” per il ruolo che ha svolto negli anni come porto di accoglienza a persone e culture differenti. Come da tradizione, una serie di eccezionali ospiti nell’arco delle due serate salirà sullo speciale palco del caicco ormeggiato nella banchina pugliese: Mannarino, Selton e Wrongonyou il 30 ottobre e Raphael Gualazzi, Tricarico e Erica Mou il 31 ottobre si avvicenderanno assieme al padrone di casa Renzo Rubino per regalare al pubblico di Porto Rubino uno spettacolo indimenticabile fatto di storie, riflessioni e live memorabili.