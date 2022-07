Porto Rubino, il Maestrale soffia con Silvestri, Motta e Malika

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Soffia il Maestrale sulle vele di Porto Rubino che trova il suo angolo di rifugio e poesia nel vecchio porto di Monopoli, protetto da case biancheggianti, colore per altro che accomuna tanta Puglia, e impreziosito da una illuminazione da grande serata. E lo è. Con i nomi che Renzo Rubino ha convolto in questa edizione del suo viaggio per mare, sembra di essere nel salone delle feste di un grande Transatlantico. La spiaggia, anzi quella cimosa di sabbia che è a ridosso delle case, è piena di gente. I moli laterali sono affollati. Qualcuno ascolta bordeggiando sulle piccole imbarcazioni che circondano il due alberi che a Monopoli è diventato un palco sul mare oltre che luogo di incontro, di scambio di idee e di cultura. Il primo a volgere le spalle all'orizzonte e a guardare in faccia la gente è Giovanni Toscano che propone Isola e

Stasera. Il tempo riorganizzare il palco e arriva sul palco una delle penne più interessanti degli ultimi tempi: si chiama Davide Napoleone ed è originario di Salerno; si fa conoscere con Lacrime a mare, Io, tu e l’estate e Anna è tornata. La presenza di Capitan Rubino sul cassero è costante: presenta, introduce, canta (Porto Rubino è sempre una carezza), affabula e ci accompagna al set di Maurizio Carucci che viaggia con tre pezzi: Sto bene, Silenzio e Fauno. L'esibizione di Malika Ayane è preceduta da lei che raggiunge le transenne per fare foto con i fan e seguita da una sua passeggiata sul molo per lo stesso motivo, per chiacchierare con chi la ama. Non si risparmia, Malika. Sul ponte, dove si presenta scalza, canta Thoughts and clouds, il nuovissimo singolo, Una ragazza, La madrague insieme a Renzo Rubino e l'iconica Come le Foglie. L'applauso che il pubblico le destina placa le onde, seppur per qualche secondo, e doma un pochino il vento. L'apparizione di Daniele Silvestri è accompagnata da una ovazione. E lui replica con Le navi, L’uomo intero, Il mio nemico invisibile, Aria, Me fece male a chepa e Salirò. Siamo verso la fine di questo spettacolo splendido, che trasuda bellezza e umanità. Prima di smollare l'ancora e salpare verso Campomarino di Maruggia per l'ultimo appuntamento del 2022 con Porto Rubino, sul due alberi si danno il cambio Motta con La fine dei vent’anni, una struggente versione de L’isola che non c’è condivisa con Renzo Rubino, e Mi parli di te e la sinuosa Joan Thiele che fa esplodere il suo stile unico con Sotto la pelle e Cinema.