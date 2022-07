Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Meraviglioso non è solo una canzone, è una attitudine, è una predisposizione dell'anima e dell'animo, che dovremmo sempre ospitare nel nostro cuore ma che, in certe occasioni, moltiplica la sua energia in maniera spontanea. Renzo Rubino tutta questa meraviglia la crea ogni anno nelle rotte che costruisce per il suo Porto Rubino. A Polignano a Mare, dove un monumento a Domenico Modugno, rende tutto già di per sé meraviglioso, ha fatto tappa il vascello di Capitan Renzo. Su quella spiaggia, ciotolosa e accogliente, hanno parlato di vita, di musica, di sogni, in una serata, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Tosca, Filippo Graziani e Maddock e Mitchell. A sostenere gli ospiti un gruppo che sembrava uscito da un racconto di Ernest Hemingway, La Risacca. Sedersi davanti a quel palco, mentre Giuliano regala Meraviglioso ed Estate per poi condividere con Renzo l'immensa Come è profondo il Mare, fa un effetto strano perché nonostante la roccia, alta, potente, evocativa circondi la gente, si ha un senso di infinito ineguagliabile. Dopo che Giuliano riceve le chiavi della città ("Ne farò sei copie - dice al sindaco - una per ognuno dei Negramaro"), Renzo Rubino si ritaglia il suo momento. Ammetto che è un bel tuffo (e visto che qui a Polignano c'è la tradizione di tuffarsi da grandi altezze il verbo è perfetto) nel passato, soprattutto riascoltare Il Postino (Amami Uomo), brano col quale partecipò nel 2013 al Festival di Sanremo al quale devo la nascita della mia amicizia con Renzo, insieme a un nostro hashtag identificativo che è #gnummareddu. Un attimo di pausa e poi appare, fatale come sempre, Noemi che ipnotizza con Glicine e Makumba prima di duettare con Renzo in una commovente versione di Un'Estate al Mare. È Il Terzo Fuochista il pezzo da condividere scelto da Tosca e Renzo, che chiude il set dell'artista romana, una vera incantatrice. Il finale passa per l'omaggio a Ivan Graziani fatto da suo figlio Filippo e il tocco internazionale di Maddock e Mitchell; c'è ancora tempo per la seduzione letteraria del brano Itaca, Il Vecchio e il Mare, declamato da Cosimo Damiano Damato prima che, sulle note dell'inno Porto Rubino, si riprenda il mare per un altro porto, per un'altra storia da cantare e raccontare.