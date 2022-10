Ringo Starr non sta bene, concerti rinviati

Approfondimenti

Vera e propria leggenda della musica mondiale, ha fatto parte della band più famosa di sempre per poi mettersi in proprio. L’artista ha deciso di festeggiare il compleanno con uno spettacolo di un'ora trasmesso in streaming su Youtube. LA FOTOGALLERY

In occasione del compleanno terrà uno spettacolo di un'ora trasmesso in streaming su Youtube il 7 luglio alle 20 di New York (le 2 di notte in Italia): il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla causa #BlackLivesMatter e ad altre tre organizzazioni