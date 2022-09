Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



I Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare: non che se ne siano mai andati, anzi, ma è per dire che la band bergamasca tra poche ore (tre giorni) presenterà il nuovo singolo, intitolato Ricordi.

Dopo l'enorme successo estivo riscosso dalla canzone Giovani Wannabe, il gruppo dei record pubblicherà il 23 settembre un nuovo brano con cui torna alla grande, per continuare a stare sulla cresta dell'onda. Dopo aver scalato le hit parade e registrato una grande affluenza al loro "Dove Eravamo Rimasti Tour", Ricordi si preannuncia l'atteso nuovo successo del gruppo.



Come il frontman Riccardo Zanotti ha dichiarato, Ricordi «è una canzone a più strati, che a un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza».



Billboard Italia fa notare come questo pezzo sia “decisamente più autunnale” rispetto a Giovani Wannabe. Ricordi suona come un brano “in cui un soffio di vento spazza via la spensieratezza del presente per lasciare spazio alla malinconia per i momenti felici del passato”, si legge sull’edizione italiana del magazine Billboard.



«Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano vivi nel momento in cui si rievocano con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani», aggiunge il cantante e chitarrista Zanotti, leader della band.



Per annunciare l’uscita di Ricordi (fissata per venerdì 23 settembre, a mezzanotte) la band ha condiviso su Instagram la copertina del singolo (due sposi, uno con la testa d'elefante e una con un pesce rosso nella boccia di cristallo al posto del capo) scrivendo: “Venerdì a mezzanotte uscirà il nostro nuovo singolo, Ricordi. È una canzone che può essere letta in tanti modi diversi, tutti giusti, proprio come, per l’appunto, i ricordi. Racconta una storia, ma di questo parleremo più avanti. Speriamo vi scaldi il cuore in questo inverno dove riscaldarci non sarà semplice #ricordi”.

Nella didascalia della band c'è dunque un riferimento anche al periodo storico che stiamo vivendo, in piena crisi energetica.



In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso dal profilo Instagram dei Pinguini Tattici Nucleari.