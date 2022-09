Zanotti e Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari nel film di South Park

Le parole di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi



Sul profilo ufficiale di Instagram dei Pinguini Tattici Nucleari è apparso nelle scorse ore l’annuncio della partecipazione al nuovo film di South Park. Tre foto che ritraggono i due musicisti (vestiti per l’occasione con un elegante completo color avorio firmato Corneliani) mentre presenziano alla presentazione di Paramount e la didascalia che dice: “Pochi mesi fa io ed Elio, nel bel mezzo del tour, ci siamo ritagliati qualche giorno per prendere parte ad un progetto fighissimo con Paramount. Se ce l’avessero detto da ragazzini avremmo riso, ma oggi è realtà: abbiamo prestato le nostre voci per il nuovo film di South Park”. E nella didascalia a corredo degli scatti si legge anche: “Ieri sera ci hanno invitati alla festa di Paramount plus a Cinecittà ed è stato magico. È una delle rare occasioni in cui potete vederci vestiti in completo elegante (tra l’altro grazie a @corneliani_official ): lo so, fa un po’ strano”, concludono i due artisti.



Come fa notare il sito di Radio Italia, Zanotti e Biffi hanno lavorato a questo progetto cinematografico durante il Dove eravamo rimasti tour, la tournée a cui Radio Italia ha partecipato in veste di radio ufficiale.