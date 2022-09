Justin Bieber, nuovo stop al tour per motivi di salute

Justin Biber su Instagram: "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho realizzato che in questo momento ho bisogno di far si che la mia salute abbia la priorità" Condividi

Stop al tour della popstar canadese. Justin Bieber ha annunciato la sospensione della torunée mondiale con la conseguente cancellazione delle due date previste in Italia nel 2023. L'artista si è aperto ai fan in una lunga lettera parlando del bisogno di riposarsi per potersi riprendere a pieno.

Dall'Argentina al Giappone, dall'India all'Australia passando per la Spagna, la Germania, la Svezia e la Danimarca. La voce di Sorry ha deciso di prendersi una pausa dal Justice World Tour annullando quindi le date del 27 e 28 gennaio a Casalecchio di Reno.

Justin Bieber ha raccontato la sua battaglia agli oltre duecentocinquanta milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram: "Alcuni mesi fa ho parlato pubblicamente della mia battaglia con la Sindrome di Ramsay-Hunt che ha parzialmente paralizzato il mio volto. Come conseguenza della malattia, non sono stato in grado di completare la leg del Nord America del Justice Tour".

Il cantante ha proseguito: "Dopo essermi riposato e consultato con i miei dottori, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Ho fatto sei concerti live, ma mi è costato molto. Quest'ultima settimana mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto ciò che avevo alle persone in Brasile".

La voce di Hold On ha aggiunto: "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho realizzato che in questo momento ho bisogno di far si che la mia salute abbia la priorità. Quindi per il momento mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e riprendermi".

Justin Bieber ha continuato: "Sono stato così orgoglioso di aver portato questo show e il nostro messaggio di Justice al mondo". L'artista ha concluso: "Grazie per le vostre preghiere e il supporto durante tutto questo! Vi amo tutti appassionatamente".

