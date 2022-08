La scaletta del concerto di Elisa a Palmanova

Il Back To The Future Tour 2022 di Elisa riprende questa sera giovedì 4 agosto a Palmanova in provincia di Udine: ecco la possibile scaletta dell’evento Condividi

Non è assolutamente finita l'estate di Elisa, una delle cantanti più importanti del panorama italiano e non solo. Dopo il secondo posto ottenuto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo con O forse sei tu, l'artista friulana ha dato il via al suo Back To The Future Tour 2022 iniziato a fine giugno e che l'ha vista impegnata addirittura in sedici concerti a luglio. Ad agosto, invece, Elisa terrà cinque eventi per poi concludere il Tour a settembre con le ultime undici date in programma.

Elisa a Palmanova: la possibile scaletta approfondimento Elisa, Back to The Future Tour 2022 è il primo progetto sostenibile Il concerto in programma questa sera giovedì 4 agosto a Palmanova ha un sapore speciale per Elisa, dal momento che si tiene in un paese in provincia di Udine. La cantante è nata a Trieste, però cantare comunque nella propria regione ha sempre un qualcosa di emozionante rispetto ad altre parti. Salvo sorprese, è previsto un show di circa due ore con Elisa che dovrebbe mantenere la stessa scaletta dei precedenti concerti. Andiamo a ricordarla: Shows a Rollin’ Seta Come sei veramente Rainbow L’anima vola A tempo perso Litoranea Eppure sentire Fire Anche fragile Broken Gli ostacoli del cuore Hope I Feel It in the Earth O forse sei tu Luce (tramonti a Nord Est) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together A modo tuo Elisa alternerà, come fatto sempre in carriera, canzoni italiane ad altre inglesi. Immancabili grandi successi come Gli ostacoli del cuore, Eppure sentire, L’anima vola, Luce (tramonti a Nord Est) e finale emozionante con A modo tuo.

I prossimi appuntamenti di Elisa approfondimento Ucraina, Elisa canta Zombie in supporto delle persone russe arrestate Come abbiamo accennato precedentemente, l’artista triestina proseguirà il Back To The Future Tour 2022 non solo ad agosto ma anche per tutto il mese di settembre. Ecco tutte le prossime date in programma: Giovedì 4 agosto 2022 – Piazza Grande, Palmanova (UD)

– Piazza Grande, Palmanova (UD) Sabato 6 agosto 2022 – Foci del Sarca, Torbole sul Garda (TN)

– Foci del Sarca, Torbole sul Garda (TN) Giovedì 25 agosto 2022 – Castello Pasquini, Castiglioncello (LI)

– Castello Pasquini, Castiglioncello (LI) Sabato 27 agosto 2022 – Olbia Arena, Olbia

– Olbia Arena, Olbia Giovedì 1° settembre 2022 – Teatro Valle dei Templi, Agrigento

– Teatro Valle dei Templi, Agrigento Sabato 3 settembre 2022 – Teatro Greco, Siracusa

Teatro Greco, Siracusa Lunedì 5 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina

– Teatro Antico, Taormina Mercoledì 7 settembre 2022 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

– Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC) Domenica 11 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

– Castello Sforzesco, Milano Lunedì 12 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

– Castello Sforzesco, Milano Mercoledì 14 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

– Castello Sforzesco, Milano Sabato 17 settembre 2022 – Piazza dei Cavalieri, Pisa

– Piazza dei Cavalieri, Pisa Mercoledì 21 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

– Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Venerdì 23 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

– Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Sabato 24 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma