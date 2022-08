La scaletta del concerto di Blanco a Matera

Blanco si prepara a riempire anche la piazza di Matera con un nuovo concerto, parte del suo tour estivo. Il cantante, che quest’anno ha vinto il festival di Sanremo in coppia con Mahmood e ha partecipato all’Eurovision song contest di Torino con Brividi, anche se non ha ottenuto un risultato degno di nota nella competizione internazionale, sta terminando un tour estivo piuttosto impegnativo che gli ha regalato grandi soddisfazioni. La riuscita della tournée è stata tale che l’entourage del cantante ha addirittura aggiunto nuove date per soddisfare le richieste del pubblico. Seppur giovanissimo, appena ventenne, Blanco ha una scaletta di tutto rispetto nei suoi concerti e anche a Matera, nell’incredibile cornice dei Sassi, è pronto a far ballare migliaia di fan al ritmo della sua musica.

La scaletta di Matera

Blanco non ha un repertorio musicale particolarmente ampio, anche perché è in attività da pochi anni.Tuttavia, le sue canzoni sono amatissime dai giovanissimi e seppure con mezzi limitati riesce a trascinare il pubblico per circa due ore ininterrotte di musica. Sono numerosi i bis che gli vengono chiesti dai fan e Blanco finora non ha mai negato una ripetizione, anzi. In più, il giovanissimo cantante ha un feeling piuttosto elevato con il suo pubblico, proprio perché si tratta in generale di persone della sua età ai quali Blanco si sente molto vicino. La scaletta di Blanco a Matera non è stata ufficialmente resa nota ma, rifacendosi ai concerti tenuti in altre città durante il tour, questo dovrebbe essere l’ordine di uscita dei brani scelto dall’artista: