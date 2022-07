Blanco a suo padre: “Mi dovevo far perdonare tante cose"

Blanco su Instagram: “È proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un momento molto emozionante avvenuto davanti agli occhi di migliaia di persone giunte all’Ippodromo delle Capannelle per uno dei due appuntamenti di Blanco al festival Rock In Roma. Il cantante ha chiamato sul palco suo padre per stringerlo in un forte abbraccio.

blanco: “vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia” approfondimento Blanco lancia il nuovo singolo Nostalgia: il testo Dall’ascesa nel panorama musicale alla vittoria del Festival di Sanremo con Brividi in coppia con Mahmood fino al palco di Torino come rappresentante dell'Italia all’Eurovision Song Contest, Blanco è senza ombra di dubbio uno degli artisti più amati e seguiti del momento con concerti sold out e live con migliaia di spettatori.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video In occasione dell’ultima tappa romana, il cantante ha chiamato sul palco suo padre come gesto simbolico per scusarsi intonando poi Notti in Bianco, accompagnato al pianoforte da Michelangelo.

approfondimento Eurovision 2022: Mahmood e Blanco cantano Brividi. VIDEO Successivamente il cantante ha condiviso un frammento del momento su Instagram: “Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia”.

approfondimento Eurovision 2022, Mahmood e Blanco suonano con la Kalush Orchestra Blanco ha proseguito: “64.000 persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a due anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo”.

Infine, la voce di Blu Celeste, classe 2003, ha concluso: “È proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie