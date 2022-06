Blanco lancia il nuovo singolo Nostalgia: il testo

Il brano, che esce sotto l'etichetta Island Records/Universal Music Italia, è ancora una volta prodotto da Michelangelo che ha creato una miscela esplosiva, ritmata e oscura, per un racconto che prova a illustrare le molteplici sfumature di una storia d'amore difficile, altalenante e caotica. Il cantautore bresciano accantona dunque per l'estate le melodie dolci di Brividi , hit sanremese cantata a due voci con Mahmood anche all'Eurovision di Torino, per offrire al suo pubblico l'opportunità di ballare sulle note di una storia che fa gridare sui tetti dei grattacieli di New York, quelli dove è stato girato il video , elegantissimo e graffiante, in bianco e nero, che accompagna la canzone firmato da Simone Peluso, regista anche di Zitti e buoni dei Maneskin.

Blanco ha trionfato alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi in coppia con Mahmood. Il giovanissimo artista è tra i nomi più amati della scena discografica italiana grazie a singoli in grado di scalare le classifiche

Come per le altre canzoni, Blanco descrive il suo passato attraverso immagini, ricordi e frammenti che immergono l'ascoltatore nella sua storia d'amore finita male.

Blanchito, baby

Michelangelo

Mettimi le ali, ah

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

A costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordarmi di te solo

Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore

Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore

E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei, ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sеsso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stеsso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Quante, quante cose devi dirmi ancora?

E sono giorni che non torni e, sì, te ne fotti

Che ti voglio qui che mi affronti e mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l’orgoglio mentre io ci riprovo

Vuoi una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia