La scaletta del concerto di Blanco a Roma

Manca poco all’atteso concerto che questa sera, mercoledì 27 luglio, animerà di luci e di energia il palco di Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Star della serata, Blanco, che presenterà dal vivo tutti i suoi migliori successi. Ecco la possibile scaletta dell’evento Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nuovo appuntamento in programma con il festival estivo più amato della Capitale, Rock in Roma, ma soprattutto nuova serata in musica con il Blu Celeste Tour. Il cantante rivelazione del 2022, Blanco, suonerà questa sera, mercoledì 27 luglio, per la prima delle due date completamente sold-out a Roma. Stando ai numeri raccolti dalla vendita dei biglietti di ingresso, saranno oltre 60mila i giovani che si riuniranno all’Ippodromo delle Capannelle per cantare e ballare tutti i migliori successi del loro idolo, da Notti in Bianco e Ladro di Fiori con le quali Blanco si è fatto conoscere al grande pubblico radiofonico nel 2020, sino all’ultimo singolo Nostalgia. Ecco tutte le anticipazioni sulla scaletta di serata, che sarà aperta dalla pop band fiorentina BNKR44.

Blanco in concerto a Roma, la possibile scaletta della nuova tappa del Blu Celeste Tour approfondimento Concerti e festival di luglio 2022 La prima tournée live di Blanco è ormai entrata nel vivo con il giovane artista bresciano, classe 2003, che questa sera, mercoledì 27 luglio, calcherà il palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, per presentare finalmente dal vivo tutti gli inediti del suo debut album Blu Celeste, insieme a tutti quei singoli che lo hanno reso in così poco tempo, vera e propria icona della nuova generazione della musica italiana. Sul palco romano con Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco), nella data che troverà immediatamente una replica – anch’essa sold-out – nella serata di domani, giovedì 28 luglio, anche l’immancabile producer Michelangelo che già abbiamo conosciuto a Sanremo ed ESC 2022. Ecco la possibile scaletta del concerto di Blanco per Rock in Roma: Mezz’Ora di Sole Paraocchi Figli di Pu**ana Sai Cosa C’è Finchè Non Mi Seppelliscono Pornografia (Bianco Paradiso) David Ladro Di Fiori Belladonna (Adieu) Notti In Bianco (speciale versione in acustico) Blu Celeste Lucciole Amatoriale Ruggine Follia Mi Fai Impazzire Afrodite La Canzone Nostra Brividi Notti In Bianco Nostalgia

Come partecipare al concerto di Blanco a Roma GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Entrambe le date del Blu Celeste Tour di Blanco in programma a Roma sono sold-out, pertanto è pressoché impossibile trovare nuovi biglietti di ingresso disponibili se non affidandosi ai rivenditori autorizzati quali FanSale. L’apertura dei cancelli per accedere all’area designata allo show dell’Ippodromo delle Capannelle, sarà alle ore 14:30, con l’inizio dello spettacolo che è fissato invece per le ore 20:00 quando sul palco del Rock in Roma arriveranno i BNKR44 per un mini-concerto prima di lasciare il posto alla star della serata, Blanco.