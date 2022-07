Jova Beach Party, Checco Zalone canta Angela con Giuliano Sangiorgi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Continua il Jova Beach Party, la serie di appuntamenti musicali con cui Lorenzo Jovanotti sta portando musica e allegria in giro per l’Italia. Nel corso della serata di sabato 30 luglio, svoltasi a Barletta, il cantautore è stato raggiunto sul palco dagli amici Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi con cui ha regalato al pubblico un'esibizione sulle note del brano Angela, composto dal comico pugliese per la pellicola Cado dalle nubi.