Jova Beach Party, Marina di Ravenna ha accolto la festa dell'estate

La prima delle due tappe del Jova Beach Party organizzate a Marina di Ravenna si è svolta ieri sera, venerdì 8 luglio. E' giunta a pochi giorni di distanza dal grande debutto a Lignano Sabbiadoro dove sono giunte più di 60mila persone. Tra queste due date Jovanotti ha regalato al suo pubblico Oasi (Capitol Records Italy), quattro brani inediti cui si aggiunge il nuovo singolo in radio Sensibile all'Estate, ora su tutte le piattaforme digitali. E' un nuovo capitolo del Disco del Sole, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era che pian piano danno forma al disco fisico e completo di prossima uscita.



Oltre a Sensibile all'estate, Oasi contiene quattro brani inediti tutti da ballare, strumentali, ritmati, esotici, afro, house, multicolore, pensati, scritti e prodotti per la stagione delle feste in spiaggia, brani che non si può stare fermi: “Oasi è il nuovo capitolo del Disco del Sole con 5 pezzi nuovi -racconta Lorenzo- c’è Sensibile all’estate ad aprire la tracklist, prodotta da Sixpm, E si fa bello per te, cassa dritta con anima house creata insieme ad Ackeejuice Rockers (nel loro set sullo Sbam Stage al Jova Beach l’abbiamo suonata domenica scorsa e lo faremo ancora), Oasi, pezzo magico, romantico e ipnotico, In viaggio, ‘afrotronica’ e infatti ideata con Afrotronix (la suoneremo insieme quando verrà in una delle spiagge!), Yalla yalla, in chiusura, insieme a Jude & Frank, DJ e producer romano molto forte. In particolare, appena è nato questo pezzo ho pensato ‘Con questo ci apro il mio set al Jova Beach’, è una macchina da ballo! In autunno giuro che arrivano anche delle ballad ma ora…sale la temperatura!”.