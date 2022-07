Jova Beach Party, a Cerveteri sul palco anche Renato Zero e Brunori

Il Jova Beach Party sta facendo ballare le spiagge di tutta Italia. Nella tappa di sabato 23 luglio lo show di Jovanotti ha fatto tappa a Marina di Cerveteri, nella location del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Nella lunga scaletta, in cui l’artista romano ha riproposto tutti i suoi maggiori successi, hanno avuto un posto d’onore due ospiti d’eccezione: Renato Zero e Brunori Sas.

I duetti con Renato Zero e Brunori Sas

vedi anche

Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, cosa c'è da sapere

Come testimoniano anche le stories e i post su Instagram, l’evento è iniziato nel pomeriggio con un lungo dj set (e diversi ospiti) prima del concerto di Jovanotti. L’artista aveva annunciato “due ospiti a sorpresa che non vi dico ma anche solo pensando i nomi mi emoziono”. Jova e Brunori Sas hanno duettato sul brano “La verità” del cantautore cosentino. Renato Zero invece si è esibito sulle note de “Il triangolo” e poi in un infuocato duetto con Jova ha fatto cantare il pubblico con “I migliori anni della nostra vita”. Sui social sono poi arrivati i ringraziamenti ad entrambi gli ospiti per la partecipazione.