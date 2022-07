Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, cosa c'è da sapere

Jova Beach Party sbarca a Cerveteri in provincia di Roma per un intero weekend di musica e di spettacolo Condividi

Il Jova Beach Party, l'evento più atteso dell'estate dai fan di Jovanotti, nel weekend tra il 23 e il 24 novembre sbarcherà a Marina di Cerveteri, in provincia di Roma. Anche questa tappa è stata accompagnata dalle polemiche degli ambientalisti, che hanno chiesto all'organizzazione di cambiare luogo per il montaggio del palco per evitare di compromettere il delicato equilibrio di quel tratto di litorale. Tuttavia, il concerto si farà nel luogo stabilito e l'evento, così come è accaduto anche nelle altre città nelle quali è stato ospitato, comporta alcune modifiche alla viabilità e alla vita cittadina nei giorni in cui tengono gli spettacoli sul palco.

Jova Beach Party, la viabilità a Cerveteri approfondimento Jova beach party, Jovanotti sul palco celebra un matrimonio gay Il palco per il Jova Beach Party è stato montato nella zona di Campo di Mare, frazione del comune. Il sindaco Elena Gubetti ha informato la cittadinanza che il 23 e il 24 luglio l’intera frazione di Campo di Mare sarà isola pedonale, con divieto di accesso ai veicoli a motore. Nemmeno ai residenti sarà consentito l’accesso: per loro, che dovranno mostrare il tagliandino di riconoscimento, è stata approntata un’apposita area parcheggio gratuita. I residenti dovranno ritirare il tagliando presso il posto di polizia locale della città. La viabilità di Campo di Mare sarà a uso e consumo dei veicoli green come le biciclette, i monopattini, i pattini, gli skateboard ecc. Per gli spostamenti dai parcheggi alle abitazioni è stata predisposta una navetta gratuita per tutti, che si aggiunge a un servizio predisposto per i disabili.

Orari e spiagge libere approfondimento Concerti e festival di luglio 2022 I cancelli per l’evento verranno aperti già alle 14 ma solo due ore dopo, alle 16.30, cominceranno a salire sul palco gli artisti che compongono la prima line up del Jova Beach Party. Per vedere salire sul palco Jovanotti bisognerà attendere fino alle 20.30: l’artista toscano, come ha già abituato durante gli altri eventi, porterà con sé ospiti a sorpresa che duetteranno con lui sui loro brani più celebri e su quelli di Jovanotti. Solitamente l’identità degli ospiti viene svelata poche ore prima dell’inizio del concerto. Lo spazio e l’evento richiedono spazio, pertanto, pur lasciando tutte le spiagge di Cerveteri Marina libere per l’accesso dei bagnanti, il tratto di arenile tra il Six e l’Ocean Surf è stato precluso al pubblico fino a domenica. Tutti gli stabilimenti balneari di quel tratto di litorale che si trovano all’esterno dell’area indicata per il concerto saranno aperti anche sabato e domenica, con orario ridotto dal mattino fino alle 17. Ticket e riduzioni I biglietti per il Jova Beach Party di Cerveteri possono essere acquistati su Ticketmaster.it ma l’evento è attualmente sold out. I bambini che nel giorno dello show non hanno ancora compiuto 4 anni possono entrare gratuitamente, a patto che siano accompagnati da un genitore o tutore legale provvisto di documenti, anche del minore, e di un regolare titolo d’ingresso all’evento.