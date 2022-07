Jova Beach Party, quello che c'è da sapere sul concerto di Barletta

Dall’apertura dei cancelli ai treni notturni speciali: Barletta si prepara al Jova Beach Party Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il grande tour del Jova Beach Party sbarca a Barletta per un altro weekend di musica e spettacolo. Sono attese decine di migliaia di persone nella tappa pugliese dell’evento più atteso dell’estate, che già da giorni è andato sold-out. Chi lo considera un semplice concerto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, non sa che in realtà si tratta di un vero e proprio spettacolo che si snoda per lunghe ore, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, durante il quale salgono sul palco gli ospiti invitati dal padrone di casa per regalare ai presenti una serata di bella musica. Solitamente, Jovanotti tiene segreti gli ospiti fino a poco prima che salgano sul palco, affinché l’effetto sorpresa sia realmente wow per i presenti. La tappa di Barletta si terrà sul lungomare Mennea, dove da giorni sono in corso i preparativi per lo show.

Lo spettacolo fin dal pomeriggio approfondimento Jova Beach Party, a Cerveteri sul palco anche Renato Zero e Brunori Sono in tutto tre i palchi organizzati per il Jova Beach Party, che a Barletta aprirà le sue porte già dalle 14.30. Non si tratta solo di uno spettacolo musicale, perché insieme alle esibizioni degli artisti ci saranno anche altri momenti di intrattenimento per il pubblico, tra i quali soprattutto il Village con giochi, chioschi e bancarelle di street food. Immancabili, come in ogni tappa, le attività legate alla sostenibilità ambientale, di cui Jovanotti è un attivista: il Jova Beach Party, per altro, è patrocinato anche dal Wwf. Fin dal primo pomeriggio, il pubblico potrà ballare sulle note degli artisti ospiti ma sarà solo all’ora del tramonto che inizierà il vero concerto di Jovanotti, che sul palco di Barletta ripercorre l’intera sua stagione discografica con i successi di ieri e di oggi. Un viaggio nella musica lungo oltre trent’anni che include anche i nuovi singoli tratti dal suo ultimo album.

FOTOGALLERY ph. Michele Lugaresi Maikid Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Jova Beach Party 2022 day one, il racconto fotografico La prima tappa del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro è stata un successo strepitoso. 'Un lavoro gigantesco, una follia. Quando siamo saliti sul palco qualche giorno fa, è stato come se non ci fossimo mai mossi e mi piace l'idea che le persone tornino in un posto', queste le parole di Jovanotti raccolte dopo il debutto di sabato 2 luglio che ha visto sul palco due ospiti d'eccezione, Max Pezzali e Gianni Morandi. FOTO di Michele Lugaresi Maikid "Un lavoro gigantesco, una follia", sono queste le parole di Jovanotti dopo il debutto del suo Jova Beach Party. "Quando siamo saliti sul palco qualche giorno fa, è stato come se non ci fossimo mai mossi e mi piace l'idea che le persone tornino in un posto", anzi, aggiunge: "Fare una cosa completamente innovativa mi suonava strano". Due gli ospiti di questa prima tappa di Lignano Sabbiadoro, il primo è stato Max Pezzali, che Jovanotti ricorda dai tempi pre 883. Queste le parole di Jova sull'amico e ospite Max: "Cecchetto mi portò la cassetta di questi I Pop, come si chiamavano prima, e mi era piaciuta un sacco. Tant'è che quando mi è arrivata la cassetta di 'Hanno ucciso l'uomo ragno' ho pensato che li preferivo prima". Ma Cecchetto - ricorda Jovanotti - mi disse: vedrai che con loro venderò un milione di copie".

Come arrivare all’area dell’evento vedi anche Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti bloccata da un buttafuori Il Jova Beach Party si tiene sul lungomare Mennea e per chi arriva a Barletta da fuori città l’ideale è prendere l’uscita di Barletta sud per chi arriva da nord e di Boccadoro per chi arriva da sud. Tutto il tratto del lungomare è inibito alle auto, che possono essere lasciate nel parcheggio custodito all’ex cartiera di via Trani, che aprirà fin da domani alle 9. Per raggiungere l’area del concerto sono state istituite 50 navette, il cui costo è incluso nel prezzo del posteggio: 15 euro al giorno per le auto e i caravan e 5 per i motocicli. L’ingresso è gratis per le bici. Chi preferisce raggiungere Barletta in treno può usufruire dei treni regionali regolari mentre, per andare via, sono stati istituiti due treni speciali in partenza da Barletta all'1,45 di notte con 800 posti disponibili in direzione Bari e 650 posti verso Foggia.